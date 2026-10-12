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Otra falsa denuncia de robo: encontraron el utilitario en una cochera

La hizo un hombre de 50 años en la comisaría primera. Se le formó una causa penal. 

El sujeto había radicado la denuncia con la intención de cobrar el seguro.

12 de Octubre de 2026 18:37

Por Redacción 0223

PARA 0223

Un hombre de 50 años que denunció en la comisaría primera el robo de su Fiat Fiorino el sábado pasado fue aprehendido tras descubrir el rodado oculto en una cochera.

Fueron efectivos de esa dependencia quienes a partir del análisis de cámaras de seguridad y declaraciones testimoniales establecieron que el vehículo nunca habría estado en el lugar señalado.

Realizó la denuncia en la comisaría primera y descubrieron que su rodado estaba en una cochera.

Durante las averiguaciones, localizaron el utilitario dentro de una cochera habilitada y establecieron que el denunciante había radicado la denuncia con la intención de cobrar el seguro.

Las autoridades judiciales ordenaron la formación de una causa por el delito de falsa denuncia y el secuestro del rodado, aunque no tomaron ninguna medida restrictiva de la libertad.

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