Locura por la visita del papa: cuánto cuesta viajar con una parroquia a la misa en Luján

Ante el anuncio de la visita del papa León XIV a la Argentina, diferentes parroquias de la región comenzaron a organizar micros de larga distancia para que los fieles no pierdan la oportunidad de asistir a la misa del sumo pontífice, que tendrá lugar en Luján, al noroeste bonaerense. Cuánto cuesta el viaje que no para de ser demandado.

Según informó la Parroquia San Andrés de Miramar, una de las tantas que coordina viajes por la llegada del santo padre al país, "la respuesta de la comunidad fue excelente y muy emocionante", y "hay muchísima ilusión por vivir esta experiencia de fe juntos".

Así lo comentó una de las organizadoras, Araceli, quien le explicó a 0223 que "mucha gente se acercó a consultar enseguida" tras el anuncio, "tanto personas solas como familias enteras y adultos mayores que buscaban justamente una opción organizada y acompañada para poder ir".

La última vez que un papa visitó la Argentina fue hace 39 años, en abril de 1987, cuando san Juan Pablo II realizó su segundo viaje apostólico al país.

A la fecha, alrededor de 100 personas pertenecientes a la comunidad de feligreses miramarense y de la zona se trasladarán en dos colectivos para presenciar al máximo líder de la Iglesia Católica.

El servicio, que cuesta $90.000 por persona, incluye el traslado ida y vuelta en micros de larga distancia contratados a través de una empresa, además de la coordinación del grupo durante todo el trayecto y desayuno incluido.

"Nosotros asumimos el compromiso de convocar, informar y unir a la gente. Queremos que cada feligres que sienta el deseo de ir, tenga la posibilidad de hacerlo de forma ordenada y acompañada. De toda la logística de transporte y seguridad se encarga la empresa de viajes, lo que nos da la tranquilidad de enfocarnos en lo humano y en cuidar al grupo", sostuvo una de las encargadas de la excursión religiosa.

Está programada la llegada del papa León XIV a la Argentina del 8 al 11 de noviembre de 2026, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El ómnibus partirá en la madrugada del 11 de noviembre para presenciar la misa que se celebrará a partir de las 10 en la plaza principal frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La ceremonia marcará el cierre de su viaje apostólico por el país antes de partir hacia Perú.

De acuerdo a la mirada de la mujer, "ir a ver al papa es responder a un llamado de fe y de esperanza, no es solo hacer un viaje de distancia", sino que se trata de "una peregrinación del corazón" donde se encontrarán con el santo padre para "acercarle sus intenciones, fortalecer la fe en comunidad y traer esa bendición de vuelta a las casas y parroquias".