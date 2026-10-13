Peligra la visita del papa León XIV: confirmaron que en la operación le sacaron un tumor maligno

El papa León XIV se sometió hoy a una operación para extirpar un nódulo pulmonar. Tras la realización de la intervención, desde el Vaticano informaron que la cirugía salió bien, pero que le extrajeron un tumor maligno. El parte médico aseguró que se trata de un "adenocarcinoma pulmonar".

El Vaticano también informó que no hubo complicaciones en la cirugía, que el Papa despertó con normalidad y que después de un breve periodo de observación, regresó a su habitación. Se habló además de los tiempos que demandará su recuperación, por lo cual se entiende que su agenda podría verse modificada.

Una semana de recuperación

El Vaticano informó que la operación concluyó con éxito y que el Papa ya comenzó con la recuperación. El nódulo había sido detectado durante un control médico de rutina y el propio Pontífice había explicado que se encontraba en una fase inicial y bien localizado. Estas dos características permitían prever una intervención poco invasiva.

Como consecuencia de la operación, quedaron suspendidas las audiencias y actividades públicas del Papa hasta el martes 20 de octubre. En un primer momento, se habló de un período de internación de aproximadamente siete días.

La naturaleza de la lesión y los pasos posteriores dependen de los resultados de los estudios médicos. Por eso, aunque la intervención se desarrolló favorablemente, el seguimiento clínico será fundamental para establecer cómo continúa su recuperación y qué plazos manejará.

La expectativa por su visita al país

La salud del pontífice también genera especial atención en Argentina, donde crece la expectativa por la visita que tiene prevista para noviembre. El itinerario anunciado contempla un recorrido por Uruguay, Argentina y Perú.

La llegada al país está prevista para el 8 de noviembre. Antes de la cirugía, el Vaticano había señalado que el viaje seguía en pie, pero su realización dependerá ahora de la evolución médica y las recomendaciones que reciba durante la recuperación.

Por ahora, la prioridad está puesta en el posoperatorio. La evolución de los próximos días permitirá conocer cuándo podrá retomar sus actividades habituales y si estará en condiciones de viajar.