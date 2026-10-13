El gobierno promulgó los cambios en la Zona Fría: qué pasará con los subsidios al gas en Mar del Plata

La nueva normativa elimina el acceso automático a la bonificación por residir en una zona fría y establece requisitos socioeconómicos para que los hogares puedan conservar el beneficio.

El gobierno nacional de Javier Milei promulgó este martes la ley que modifica el régimen de Zona Fría y restringe el acceso a los subsidios en las tarifas de gas. La medida fue oficializada mediante la publicación de la Ley 27.828 en el Boletín Oficial y tendrá impacto en Mar del Plata y otras localidades de la provincia de Buenos Aires que habían sido incorporadas al sistema en 2021.

La reforma elimina el beneficio generalizado para esas zonas y establece nuevas condiciones para acceder a una bonificación adicional. De esta manera, el descuento dejará de otorgarse automáticamente por el solo hecho de residir en una localidad alcanzada por la ampliación del régimen.

El Gobierno nacional promulgó los cambios en el régimen de Zona Fría, que restringen el acceso al descuento en las tarifas de gas para usuarios de Mar del Plata y otras localidades bonaerenses.

Qué cambia con la nueva ley

Hasta ahora, la ampliación aprobada en 2021 permitía que usuarios residenciales de distintos puntos del país accedieran a descuentos en sus facturas de gas por encontrarse en zonas consideradas frías, con un descuento universal del 30% y del 50% para sectores vulnerables. Con la modificación, el beneficio permanente queda reservado a la Patagonia, el departamento mendocino de Malargüe y la región de la Puna.

En las localidades incorporadas posteriormente, entre ellas Mar del Plata, el acceso a la bonificación adicional quedará sujeto al cumplimiento de los criterios establecidos por la nueva normativa y a la inscripción en el Régimen de Subsidios Focalizados.

La ley contempla cuatro situaciones para acceder al beneficio. Una de ellas es que los ingresos netos del hogar no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, de acuerdo con los valores publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La eliminación de General Pueyrredon de la Zona Fría tendrá un fuerte impacto en las tarifas del gas.

También podrán solicitar la bonificación los hogares que tengan entre sus integrantes a una persona con Certificado de Vivienda Familiar del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), a un titular de una pensión vitalicia para veteranos de la Guerra de Malvinas o a una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD). En este último caso, la normativa establece que la Secretaría de Energía deberá evaluar la necesidad de asistencia económica.

La bonificación adicional se aplicará sobre los consumos base de los usuarios residenciales que cumplan con los requisitos previstos. Por lo tanto, el cambio no implica que todos los hogares de las zonas incorporadas en 2021 queden necesariamente excluidos del subsidio, sino que deberán acreditar las condiciones exigidas para conservar ese descuento.

Sin embargo, el recorte también afectará a las regiones que queden dentro de las zonas frías: es que hasta ahora la bonificación se realizaba sobre el 100% de la factura, mientras que ahora solo se realizará sobre el consumo, quedando excluidos los cargos fijos.

El decreto también lo firmó el jefe de Gabinete, Diego Santilli, encargado de conseguir en el Senado los votos para el gobierno.

Qué localidades bonaerenses están alcanzadas

La modificación afecta a 94 municipios de la provincia de Buenos Aires que habían sido incorporados a la ampliación del régimen de Zona Fría en 2021. Entre las localidades mencionadas se encuentran Mar del Plata, Tandil, Necochea, Balcarce, Olavarría, Azul, Bahía Blanca, Pinamar, Villa Gesell y Tres Arroyos.

En el caso de General Pueyrredon, la medida introduce un cambio en el criterio de acceso al beneficio que hasta ahora alcanzaba a los usuarios residenciales por su ubicación geográfica. A partir de la reforma, quienes no estén comprendidos en las regiones que conservan el régimen general deberán reunir las condiciones previstas para recibir la bonificación adicional.

El alcance concreto del descuento dependerá de la situación de cada hogar y de las disposiciones aplicables al Régimen de Subsidios Focalizados. La nueva legislación no establece que todos los usuarios de Mar del Plata perderán necesariamente cualquier tipo de asistencia en sus facturas, sino que elimina el acceso automático derivado de la ampliación de 2021.