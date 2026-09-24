Zona Fría: a quiénes afecta y qué modifica el proyecto aprobado por el Senado

El Senado aprobó un proyecto de ley para readecuar el régimen de Zona Fría, que subsidia el precio del gas para los habitantes de localidades donde se registran bajas temperaturas. De esta manera, 1,6 millones de usuarios de más de 90 municipios pierden el beneficio.

El régimen de subsidios a las tarifas de gas fue creado en 2002 a través de la Ley 25.565 y contemplaba descuentos en las tarifas del gas para los usuarios de la región patagónica, la Puna y el departamento Malargüe, en Mendoza.

Sin embargo, en 2021 se amplió el alcance de la asistencia estatal a nuevas subzonas y fueron incluidos 90 municipios de la provincia de Buenos Aires, al igual que otros de Córdoba y Santa Fe.

El esquema se solventaba con un fondo que pagaban los usuarios de todo el país, y que el Gobierno calificaba de insuficiente. Los descuentos por Zona Fía eran del 30% hasta el 50%, según la región, y se encontraba vigente hasta finales de 2031.

Los principales cambios en el régimen de Zona Fría

Uno de los ejes centrales del proyecto oficial es la revisión del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas. Es un fideicomiso, creado por la Ley 25.565 en 2002, para financiar cuadros tarifarios diferenciales para los servicios de gas natural por redes, gas propano indiluido por redes y la venta de garrafas o gas licuado de petróleo (GNL) en las región Patagónica, Puna y Malargüe.

El proyecto aprobado por el Senado mantiene el recargo de hasta 7,5% que pagan todos los usuarios del sistema sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (Pist), aunque el Gobierno reconoce que ese valor “no alcanza para pagar todo el subsidio correspondiente al Régimen de Zona Fría” y que requieren fondos adicionales del Tesoro Nacional.

De este modo, los hogares de las zonas ampliadas en 2021 solo recibirán un descuento adicional “por zona fría” si están inscriptos en el esquema Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que cubre entre el 30% y el 50% de la tarifa de gas durante los meses de bajas temperaturas.

Otra modificación clave es que la asistencia estatal se calculará sobre el precio del gas y no sobre el total de la tarifa. Según el texto, la compensación se pagará directamente a los proveedores, excluyendo a distribuidoras y subdistribuidoras de la cadena de cobros “eliminando el desacople entre la base de recaudación del Fondo y la obligación de pago”.

La pérdida del beneficio se verá reflejado en el monto de la factura. En Bahía Blanca, un usuario con un consumo promedio de 118 metros cúbicos mensuales pasaría de pagar $19.945 a $39.890, conforme a un reporte del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral). Para los hogares de dicha ciudad que califiquen para el subsidio focalizado, el aumento previsto sería del 22%.

Asimismo, Energía estimó que quienes pierdan el beneficio en las zonas templadas afrontarán aumentos promedio de $15.000 mensuales.

Qué localidades perderán el beneficio

El proyecto oficial establece que los beneficios del régimen Zona Fría quedarán limitados a los usuarios que residan en la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la región de la Puna. Entonces, el mayor impacto se concentrará en la provincia de Buenos Aires, que fue una de las principales beneficiadas por la ampliación del régimen en 2021.

De esta forma, perderán el descuento por Zona Fría hogares de 55 ciudades bonaerenses como General Pueyrredon, Necochea, Partido de la Costa, Pinamar, Villa Gesell, Bahía Blanca, Patagones, Tres Arroyos, Tandil, Olavarría, Azul y Pergamino, entre otras.

En Córdoba, quedarán afuera del régimen los departamentos del sur y centro de la provincia, como Río Cuarto, Juárez Celman, General Roca, Presidente Roque Sáenz Peña, Tercero Arriba, Calamuchita, Santa María y San Alberto.

También se verán perjudicados municipios de Santa Fe, como es el caso de Rosario. En La Pampa, se eliminará el beneficio en Santa Rosa, Maracó, Realicó, Trenel, Conhelo, Quemú, Chapaleufú, Rancul, Catriló, Atreucó, Guatraché y Utracán.

En Mendoza, el único departamento que conservará el beneficio es Malargüe. En cambio, quedan excluidas Mendoza Capital, San Rafael, General Alvear, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.

Por su lado, en San Luis, la capital provincial, Villa Mercedes y Merlo perderán el subsidio, junto a las ciudades de Andalgalá, Belén y Tinogasta de San Juan.

Lo mismo ocurrirá en los departamentos salteños de Cafayate, Cerrillos, Chicoana, La Caldera, La Viña, Rosario de Lerma, San Carlos y Salta Capital, como en Famatina, Chilecito y General Lamadrid, en La Rioja; y en Tafí del Valle, Tucumán.