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Lo engancharon justo: atraparon a un chofer de micro alcoholizado a punto de salir hacia Mar del Plata

El control se efectuó antes de la partida del micro y arrojó 1,06 gramos de alcohol por litro de sangre.

Tras el resultado positivo del test de alcoholemia, el conductor profesional fue desafectado del servicio.

14 de Octubre de 2026 10:11

Por Redacción 0223

PARA 0223

Un chofer de micro de larga distancia fue encontrado este miércoles a punto de salir a la ruta alcoholizado. Agentes de fiscalización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) detectaron un resultado positivo de alcoholemia en el conductor profesional que se disponía a realizar un servicio de transporte de pasajeros desde el Parador Liniers hacia Mar del Plata.

De acuerdo a lo informado por la entidad, el control se efectuó antes de la partida del micro y arrojó 1,06 gramos de alcohol por litro de sangre, según el resultado del test realizado al conductor profesional.

Tras el resultado positivo del test de alcoholemia, el conductor profesional fue desafectado del servicio y se procedió a aplicar las sanciones correspondientes.

"Los controles previos a la salida permiten detectar incumplimientos y contribuir a la seguridad de los pasajeros y de quienes circulan por las rutas", explicaron desde la Cnrt. De hecho, no es el primer caso de este tipo que se da en rutas argentinas.

"CNRT realiza controles de alcoholemia en diferentes puntos del país para verificar la aptitud de los conductores profesionales y contribuir a que los servicios de transporte se desarrollen bajo condiciones seguras", resaltaron.

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