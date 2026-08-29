Atención conductores: suspenderán la licencia de conducir por 60 días a quienes cometan esta infracción

Las autoridades viales nacionales recordaron la plena vigencia de la reglamentación que penaliza la acumulación de infracciones de tránsito mediante el descuento directo de puntaje. En el marco de un decreto reglamentario que regula el sistema nacional de scoring, aquellos automovilistas que agoten su saldo inicial recibirán una inhabilitación temporal. La medida contempla la suspensión de la licencia de conducir por un plazo fijo de 60 días al momento de perder la totalidad de los 20 puntos otorgados.

Cómo es el proceso de quita de puntos en el sistema de scoring

La normativa establece un esquema de sanciones progresivas para aquellos conductores que incurran de manera reiterada en faltas graves al volante. Si un usuario agota nuevamente su puntaje por segunda vez, la inhabilitación administrativa se extenderá automáticamente a un período de 120 días. En caso de registrarse una tercera pérdida completa del saldo, la suspensión alcanzará los 180 días, duplicándose de forma sucesiva ante nuevos incumplimientos.

Hay que realizar cursos viales cuando perdés los puntos.

El descuento de puntos se aplica según la gravedad de la falta cometida en la vía pública, con quitas que van desde las 2 hasta las 20 unidades. Para recuperar el saldo original antes de llegar a la inhabilitación, los titulares deben permanecer dos años sin cometer infracciones con sentencia firme. Asimismo, la normativa permite realizar cursos optativos de seguridad vial que otorgan hasta 4 puntos de crédito por capacitación aprobada.

Una vez cumplido el período de suspensión dispuesto por las autoridades, el automovilista no queda habilitado para volver a manejar de forma inmediata. Para revertir la sanción y reactivar el carnet, resulta obligatorio realizar y aprobar los cursos de rehabilitación vial correspondientes. Recién tras la acreditación formal de estos talleres ante los organismos competentes, la licencia volverá a figurar como vigente en el registro nacional.

El control sobre el estado del registro es fundamental para evitar multas adicionales por circular con una inhabilitación administrativa en curso. Los conductores pueden verificar el saldo actual de su scoring y la validez de su documentación ingresando a los canales oficiales. Mantener la situación fiscal y vial al día resulta clave para evitar contratiempos durante los controles de tránsito en rutas y ciudades.