Atención conductores: el perfume que usás todos los días puede provocar un inesperado problema en un control de alcoholemia

Los controles de alcoholemia en la provincia de Buenos Aires pueden arrojar un falso positivo en situaciones muy puntuales si, instantes antes de la prueba, se utilizó perfume o un aromatizante con alto contenido de alcohol dentro del vehículo. Aunque no es un resultado habitual, los especialistas recomiendan tomar precauciones para evitar inconvenientes durante el control.

El riesgo aparece cuando las partículas de alcohol quedan suspendidas en el aire del habitáculo y son detectadas por el alcoholímetro en una medición inmediata. Si esto ocurre, el procedimiento prevé la realización de una contraprueba fuera del vehículo y luego de unos minutos, ya que el objetivo es comprobar si el alcohol proviene del ambiente o del organismo del conductor.

Lo mejor es bajar del coche para llevar a cabo la prueba.

De cuánto es la multa por conducir con altos niveles de alcohol

Para minimizar cualquier posibilidad de un resultado erróneo, lo aconsejable es no rociar perfumes ni desodorantes ambientales dentro del auto poco antes de conducir o de atravesar un control. Si se utilizó alguno de estos productos, conviene ventilar el habitáculo durante algunos minutos y comunicar esa situación al personal de tránsito antes de realizar la prueba.

En la provincia de Buenos Aires rige la Ley de Alcohol Cero al volante y las sanciones por conducir con alcohol en sangre son muy severas. Desde julio de 2026, las multas van aproximadamente desde $454.200 hasta $2.271.000, según la gravedad de la infracción, mientras que negarse a realizar el test puede elevar la sanción hasta $2.725.200.

Algunos aromatizantes de auto tienen el mismo efecto.

Las autoridades recuerdan que un falso positivo provocado por un producto con alcohol puede descartarse mediante una nueva medición realizada en condiciones adecuadas. Por eso, ante un resultado inesperado, la recomendación es mantener la calma, solicitar la contraprueba correspondiente y evitar cualquier discusión, ya que ese procedimiento permite verificar si realmente hubo consumo de alcohol o si se trató de una interferencia ambiental.