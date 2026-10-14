¿Se va una joya de River? Un club europeo ya hizo los primeros contactos para sacarle una de las figuras a Ponzio

El Millonario podría perder a una de sus máximas joyas ante un club europeo en los próximos meses.

Otro dolor de cabeza se asoma en las oficinas de River, y esta vez tiene guantes. Según el Corriere dello Sport, la Fiorentina sigue a Santiago Beltrán, arquero de 22 años, y ya se iniciaron los primeros contactos. Por ahora serían simples sondeos, pero el interés llega en un momento sensible: pasó en pocos meses de la sombra del plantel a quedarse con el arco de Núñez, relegó a Franco Armani y hoy forma parte del radar de Lionel Scaloni.

Una de las certezas que tuvo River durante un 2026 complicado

Pocas carreras sorprenden tanto como la suya. Empezó la temporada como cuarto arquero y, tras las lesiones de Armani y Centurión y la salida de Ledesma, se convirtió en el encargado de defender el arco. Había llegado al club a los 17 años, sin inferiores y tras jugar solo torneos amateurs con amigos. Además volvió de una grave lesión de ligamentos que lo marginó casi un año. Con 1,90 m, buen juego con los pies y fama de especialista bajo la presión de los penales, atajó uno clave ante Bragantino en la Sudamericana y dos más ante San Lorenzo en los playoffs del Apertura. El 6 de junio de 2026 debutó en la Selección, en el 2-0 sobre Honduras.

¿Seguirá su carrera en Europa?

Ahí aparece el problema que más preocupa en el mercado de pases. Según la prensa italiana, el jugador no piensa renovar y quiere dar el salto de calidad lejos de Argentina. Su contrato, según medios locales, vence en diciembre de 2027 y tiene una cláusula de 25 millones de dólares. River pide cerca de 20 millones de euros, una cifra que sostiene la competencia de Bundesliga y Premier League, y en verano también se habían interesado Inter y Juventus. La Fiorentina evaluaría un préstamo para que llegue en enero y se quede definitivamente en junio. Si el plan avanza, también se abriría la puerta de salida de David De Gea, cuyo sueldo pesa en las cuentas viola.

Los medios italiano hablan de Beltrán

Bono, el sueño que se le abre a River

En medio de la incertidumbre aparece un nombre que ilusiona al hincha: Yassine Bounou, Bono. El arquero marroquí tiene 35 años, defiende al Al Hilal de Arabia Saudita y nunca ocultó su fanatismo por River. Desde chico admira a Ariel Ortega y hasta le puso Ariel a su perro en homenaje al ídolo. Tras la eliminación de Marruecos ante Francia en cuartos del Mundial 2026, dijo que siente a River como su familia y no descartó vestir el buzo millonario si las circunstancias lo permiten.

¿Será Bono el nuevo arquero de River para 2027?

Claro que, como pasa tantas veces en el mercado, los sueños chocan con las planillas de sueldos. Su contrato con Al Hilal se extiende hasta 2028, y traerlo implicaría un esfuerzo económico enorme para un club que, justamente, podría estar negociando una venta para ordenar sus cuentas. Hasta hoy no hay conversaciones reconocidas entre las partes. Pero el nombre cae bien en un contexto en el que River puede necesitar un arquero con jerarquía internacional para sostener el arco mientras define su futuro.

De esta manera River no deberá perder la calma y sentarse a negociar con el arquero por un bien en común. Si el jugador quiere marcharse, deberán intentar llegar a la mejor trasferencia posible y sí el jugador quiere quedarse será un simple rumor en su carrera.