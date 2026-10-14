Marcha universitaria: "Cada vez más personas dejan la facultad en Mar del Plata"

La movilización partirá a las 16 desde el Complejo Universitario y recorrerá Alvarado, Independencia y Luro.

La necesidad de trabajar para pagar los gastos, los alquileres y las becas atrasadas complican la continuidad de miles de estudiantes universitarios. En ese contexto, este jueves se realizará una nueva Marcha Federal Universitaria para reclamar que el Gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.

La movilización partirá a las 16 desde el Complejo Universitario y recorrerá Alvarado, Independencia y Luro. Así lo confirmó en Extra (102.1) Veniero Gallini, vicepresidente de la Federación Universitaria Marplatense (FUM), quien advirtió que hoy el principal problema ya no es ingresar a la universidad, sino poder permanecer.

“El mayor problema de la universidad no es tanto el ingreso, sino justamente la permanencia”, sostuvo y explicó que muchos estudiantes deben trabajar, incluso con más de un empleo, para afrontar sus gastos. Esto reduce el tiempo que pueden dedicar al estudio y dificulta mantener la regularidad en las carreras.

También cuestionó que las becas Progresar se mantengan en $35.000, un monto que, según indicó, lleva más de dos años sin actualizarse y resulta insuficiente frente al costo de vida. A eso se suman los problemas registrados durante el año para acceder al boleto estudiantil, que contempla 45 viajes mensuales.

El dirigente advirtió que la falta de financiamiento no solo compromete el funcionamiento de las universidades, sino también la calidad académica y la investigación. Además, señaló que el deterioro salarial dificulta retener profesionales frente a las oportunidades del sector privado.

La marcha se mantiene prevista incluso ante la posibilidad de lluvia, aunque desde la FUM recomendaron seguir las redes sociales de la universidad y las organizaciones estudiantiles ante cualquier modificación.