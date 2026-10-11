"Tenés que estar": autoridades de la Unmdp convocaron a la quinta Marcha Federal Universitaria

La movillización será este jueves a partir de las 16 y comenzará en el complejo universitario de Funes y Peña.

Diferentes autoridades académicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) realizaron un video para convocar a la quinta Marcha Federal Universitaria y conseguir que sea tan masiva como en las pasadas ediciones. "Tenés que estar", remarcaron.

La anterior movilización se desarrolló el 12 de mayo y reunió a alrededor de entre siete y ocho cuadras de personas en la ciudad, quienes se manifestaron en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento y de políticas públicas para el sostenimiento de la educación superior.

Desde Adum habían pedido marchar "por la democracia y por un poder judicial que haga cumplir las leyes".

Tal como se había anunciado, la siguiente se desarrollará este jueves 15 de octubre e iniciará a partir de las 16 en el Complejo Manuel Belgrano hacia el centro, al monumento a San Martín.

En el último posteo de la casa de altos estudios local, diversos referentes educativos invitaron a participar de la Marcha Federal Universitaria, donde el decano de la Facultad de Medicina, Adrián Alasino, fue el primero en tomar la palabra y manifestó: "Si defendés la educación pública, la ciencia y el conocimiento, tenés que estar".

"Tenés que estar", la campaña de la Unmdp para lograr una nueva Marcha Federal Universitaria con miles de marplatenses en las calles.

Por su lado, la directora del Colegio Nacional Arturo U. Illia, Marcela Harispe, sostuvo que "si querés que la universidad pública sea una oportunidad para todos, tenés que estar", y luego los titulares de cada facultad dieron distintos motivos para asistir a la manifestación.

En última instancia, la rectora de la Unmdp, Mónica Biasone, volvió a comunicar la información acerca de la marcha, que tendrá su origen en Funes y Peña, y pidió: "Tenés que estar".