La natalidad cayó un 26% en Mar del Plata y hubo más muertes que nacimientos en 2025

La natalidad continúa en descenso en General Pueyrredon. Entre 2020 y 2025, la tasa cayó un 26%, según un análisis de la Red Mar del Plata Entre Todos, que evaluó la evolución de los nacimientos y las defunciones en el partido.

Uno de los datos más relevantes del estudio es que, durante 2025, la tasa de natalidad se ubicó en 8,0, mientras que la de mortalidad llegó a 10,6. De esta manera, el distrito registró más fallecimientos que nacimientos, una situación que se conoce como crecimiento vegetativo negativo.

Fuente: Estudio de Mar del Plata Entre Todos en base a datos publicados por el Registro de las Personas de la Provincia de Buenos Aires.

La tendencia no es exclusiva de Mar del Plata.

El informe señala que otros grandes municipios de la provincia de Buenos Aires también experimentaron una fuerte reducción de la natalidad en el mismo período. En La Plata, la tasa descendió de 15,2 a 10,4; en Quilmes, pasó de 13,9 a 7,9; en Lomas de Zamora, bajó de 10,4 a 5,1; y en La Matanza, cayó de 7,7 a 4,8.

Menos nacimientos y una población que envejece

El análisis advierte que, si bien la mortalidad disminuyó respecto de los niveles registrados durante la pandemia, la natalidad retrocedió a un ritmo considerablemente mayor. Esta diferencia resulta clave para comprender los cambios en la dinámica poblacional del distrito.

Fuente: Estudio de Mar del Plata Entre Todos en base a datos publicados por el Registro de las Personas de la Provincia de Buenos Aires.

La continuidad de esta tendencia abre interrogantes sobre la evolución demográfica de General Pueyrredon en los próximos años. Entre los principales desafíos aparecen el envejecimiento de la población, los cambios en la estructura por edades y las futuras necesidades de los sistemas de salud, educación, protección social y cuidados.

Desde la Red Mar del Plata Entre Todos señalaron que la caída de la natalidad responde a transformaciones sociales, económicas y demográficas de amplio alcance, por lo que no puede explicarse a partir de una única causa.

Fuente: Estudio de Mar del Plata Entre Todos en base a datos publicados por el Registro de las Personas de la Provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, la persistencia del fenómeno refuerza la importancia de incorporar los cambios poblacionales a la planificación de las políticas públicas locales.

Fuente: Estudio de Mar del Plata Entre Todos en base a datos publicados por el Registro de las Personas de la Provincia de Buenos Aires.

Los datos del período 2020-2025 permiten advertir que General Pueyrredon atraviesa una transformación demográfica sostenida, con efectos que podrían extenderse a distintos ámbitos de la vida social y económica de la ciudad.