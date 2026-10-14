Pymes en alerta por una ola de embargos del ARCA: “Hay una mecánica del terror hacia los más débiles”

Apyme se declara en alerta y anuncia un Plan de Acción Nacional con un fuerte reclamo al Arca.

Asociaciones de pequeñas y medianas empresas denuncian que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ejecuta un “recrudecimiento” de embargos en todo el país contra el sector y califica su accionar como una “mecánica del terror hacia los más débiles”, en medio de una profunda crisis.

A través de un comunicado, desde la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) se declararon en “estado de alerta” y denuncia el recrudecimiento de la ola de embargos a empresas en todo el país, “en medio de una crisis recesiva inducida por las políticas oficiales”.

La entidad, que representa a miles de Pymes de diversos rubros productivos y comerciales, exigió la suspensión de estas medidas coercitivas y asimismo envió reiteradas notas a las autoridades del organismo solicitando instancias de diálogo institucional, sin haber recibido respuesta alguna.

“La falta de cualquier instancia de diálogo cobra relevancia al constatar la magnitud y celeridad del exterminio fiscal en marcha. En lo que va del año, los embargos ejecutados por ARCA crecieron un 52% respecto del año anterior, pasando de poco más de 1.000 medidas en enero a casi 30.000 en un solo mes. Más del 80% de estas ejecuciones cayeron directamente sobre microempresas, afectando montos que superan los $285.000 millones”, expresaron desde Apyme.

“La mecánica del terror”

En el escrito, desde Apyme denuncian que “ya no existen «operaciones» de la agencia" y que se aplica una "mecánica del terror hacia los más débiles que implementa el Gobierno, se instauró un procedimiento exprés y sin previo aviso que traba de forma automática las cuentas bancarias operativas”.

Para el representante de las pequeñas y medianas empresas, el impacto de este “ensañamiento fiscal sobre la economía real es devastador” y que estas acciones impiden el pago de salarios, cargas sociales, proveedores e impuestos corrientes, paralizando la cadena de pagos. "Están imponiendo un certificado de defunción a firmas que ya luchan por sobrevivir ante la caída de las ventas”, lamentaron.

“Significativamente, mientras se otorgan escandalosos blanqueos y beneficios a grandes capitales y compañías en rubros extractivos, con un costo fiscal considerable, se arremete contra el sector más dinámico y democratizador de la economía, que aporta el 65% del empleo privado en la Argentina”, subrayaron.

Ante la falta de respuestas, desde el sector exigen “de manera urgente” la inmediata suspensión de los embargos y ejecuciones fiscales, la apertura de un canal de diálogo institucional y la implementación de un régimen de regularización extraordinario adaptado a las capacidades reales de las micro, pequeñas y medianas empresas. No habrá recaudación ni "equilibrio fiscal" sostenibles, y menos aún perspectivas de desarrollo, a costa de la industria nacional, el mercado interno y el trabajo argentino.