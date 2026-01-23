Consecuencias de la baja natalidad: veterinarias ven que "las parejas prefieren tener un perro antes que hijos"

La especialista remarcó que se forma "un vínculo muy fuerte entre animales y seres humanos".

Frente al descenso histórico de la natalidad en Argentina, una veterinaria de vasta trayectoria en la profesión aseguró que "muchas parejas prefieren tener un perro antes que hijos" y sostuvo que por lo general "las mujeres solas se aferran a los animales".

Para Paola Appollonio (MP 9215), con dos décadas y media de experiencia en Castelli al 1200, "cada vez más la gente toma a los animales como parte de su familia", al punto de formar un "un vínculo muy fuerte", aunque consideró que es mayor en el caso de "mujeres solas", sean perros o gatos.

La veterinaria Paola Appollonio se encuentra en Castelli al 1200 hace 25 años.

Es que, según indicó a 0223, ve a "muchas mujeres que tienen gatos y son como sus hijos", pero también con "perros pequeños", tales como "caniches, salchichas y pinchers". Asimismo, teniendo en cuenta la baja en la tasa de natalidad, contempló que "muchas parejas prefieren tener un perro antes que hijos" y entendió que "es una forma de vida que decide la gente".

El fenómeno de los "perrhijos"

En los últimos años, se popularizó el término "perrhijos" para denominar a las mascotas que las parejas o personas tratan prácticamente como niños. Ropa especializada, juguetes por doquier y hasta mantas particulares para dormir con sus propios dueños son parte de las nuevas mercaderías que se ofrecen para perros y gatos que ya son uno más de la familia.

"Cuando voy a lo de mi mamá, le digo a mi perrita que vamos de la abuela", contó a 0223 entre risas Joaquín, un joven que tiene una perrita salchicha. Su frase no es única ni insólita sino que se repite cada vez más en una sociedad donde los animales toman importancia mayúscula.

El fenómeno que surge de postergar o descartar la maternidad o paternidad genera nuevos lazos, formas de cuidado y expresión emocional que antes no se veían. Incluso, se acuñó mundialmente el término de "familias multiespecie". No resulta extraño ver casamientos en los que la pareja incluye a su mascota en la ceremonia o vacaciones donde los alojamientos incluyen permisos para perros y gatos, ya que los llevan de vacaciones.

El emergente también se ve en la ciudad y así lo notan las veterinarias y especialistas.

¿Alimento balanceado o natural?

En paralelo, también cambian los hábitos alimenticios. Consultada por si hubo un aumento en la demanda de alimento balanceado, la profesional Appollonio explicó que ese no es su fuerte, pero que por su visión de médica veterinaria, siempre optó por "la comida natural", debido a que "los gatos padecen muchos problemas uretrales causados por el alimento y el estrés".

Sin embargo, advirtió que necesitan llevar "una dieta balanceada, cuidando el porcentaje de proteínas e hidratos de carbono, para que no desarrollen una diabetes a futuro o un problema renal", al mismo tiempo que detalló que "el perro es omnívoro, mientras el gato, más carnívoro".

La veterinaria eligió al alimento natural por sobre al balanceado.

A pesar de ese análisis, Appollonio reconoció que "el balanceado te facilita la vida porque todos tenemos horarios complejos o no estamos mucho, y es una comodidad para el dueño, "antes que andar cocinando".

Una muerte igual de dolorosa

Además, referido al difícil momento de despedir a una mascota, comentó que en realidad "uno nunca está preparado para la muerte" de ese integrante peludo de la familia y siempre será "un golpe" la pérdida, también dependiendo si es por "un accidente o razones naturales".

Y por último, indicó que después de atravesar esa durísima situación, "hay gente que dice ´nunca más´ y al tiempo, otra vez", en principio porque cuando se van "queda un vacío tan grande en la casa y vuelven".