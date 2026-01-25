El drama detrás de la caída de las adopciones en Mar del Plata: “Es muy triste saberse no elegido”

El número de adopciones en Mar del Plata permanece estancado y con una leve tendencia a la baja desde hace al menos cinco años, una realidad que preocupa y duele puertas adentro del sistema judicial.

La doctora Clara Alejandra Obligado, titular del Juzgado de Familia N°5 de nuestra ciudad, brindó un crudo y emotivo testimonio sobre una problemática que atraviesa no solo a la Argentina, sino al mundo entero.

“Los números reflejan lo que está pasando en la sociedad: hay menos adopciones”, explicó la magistrada. Según detalló, hace 20 años la cantidad de procesos adoptivos duplicaba e incluso superaba ampliamente las cifras actuales. Hoy, en cambio, cada juzgado de familia cuenta apenas con entre cinco y diez familias en condiciones de adoptar, lo que arroja un total aproximado de 70 a 100 familias en todo General Pueyrredon.

La titular del Juzgado de Familia N°1 mostró su preocupación por la baja de las adopciones. Foto archivo: 0223.

La jueza aclaró que cuando habla de familias se refiere tanto a biparentales como monoparentales, pero remarcó que la mayoría de los interesados busca adoptar niños de entre 0 y 2 años, lo que genera un fuerte desfasaje con la realidad de los hogares. “No es que no quieran ayudar, porque la adopción no es ayudar, sino que no tienen el deseo de ser padres”, señaló Obligado, al explicar que el descenso en las adopciones responde a un cambio profundo en las decisiones de vida y en las posibilidades económicas y sociales de las personas.

En ese análisis, la magistrada vinculó directamente este fenómeno con la caída sostenida de la natalidad, tanto en el país como a nivel global. “Esto no es solo Argentina, es el mundo. Hay países donde incentivan económicamente para que la gente tenga hijos. Hoy muchas personas sienten que apenas pueden mantenerse a sí mismas, y piensan: «¿cómo voy a mantener a otro?»; eso en la adopción, se potencia”, razonó.

Mientras tanto, la realidad de los hogares es otra. “Hay muchos chicos esperando una familia”, afirmó la jueza, que advirtió que no hay vacantes disponibles en los Hogares y la mayoría de los niños y adolescentes institucionalizados son mayores de seis años, incluso adolescentes de hasta 17 años. “Hay chicos de ocho años que están desesperados por tener una familia, que ya saben que no pueden volver con la familia biológica porque les hizo mucho daño, y aun así no son elegidos”, lamentó.

En su relato, la jueza no pudo evitar quebrarse por la situación de dolor que viven esos pequeños que ven pasar el tiempo sin ser adoptados. “Es un proceso muy triste para la persona humana niño, saberse no elegido”, expresó visiblemente conmovida y afirmó que aunque cuentan con equipos interdisciplinarios, psicólogos, trabajadores sociales y acompañamiento permanente, fue contundente: “No hay nada que reemplace un ámbito donde haya una mamá, un papá, alguien que los mire, es muy triste”.