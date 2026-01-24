Pet shops celebran la baja natalidad: crece la venta de alimento de mascotas y accesorios para los "perrhijos"

Crece la venta de alimento de mascotas y accesorios para los "perrhijos".

La caída en la natalidad, no sólo en Mar del Plata sino en todo el país, genera consecuencias negativas para algunos sectores como los jardines de infantes y las jugueterías, que ya notan una merma. Sin embargo, hay otros rubros que celebran estos cambios demográficos, ya que impactan directamente en su producción.

Tal es el caso del alimento para mascotas y los accesorios para perros y gatos, que ya son considerados por muchas parejas como “hijos”, con la nueva denominación de “perrhijos”, un concepto que se extiende por todo el mundo.

Consultados por 0223, comerciantes del rubro veterinario y pet shop aseguraron que cada vez más personas eligen a los pichis como principales compañeros de vida, generando un vínculo similar al de un hijo y potenciando la venta de alimentos, accesorios y servicios. “Cada vez hay más gente que se vuelca a tener una mascota como compañía, ya sea un gatito o un perrito”, contó Ana, empleada de Animalia, veterinaria pet shop.

Según explicó, el vínculo entre dueños y mascotas es cada vez más estrecho. “Hoy se genera una relación muy amena con ellos. Se los cuida mucho, se busca que estén cómodos, como uno o como un hijo”, señaló.

A nivel nacional, las fábricas de alimento para mascotas han crecido exponencialmente y también aparecieron emprendimientos que cocinan “comida sana y casera”, con viandas específicas para perros y gatos. Por eso, consultada sobre si este fenómeno repercute en las ventas, Ana fue contundente: “Sí, de manera permanente. El alimento es lo que más sale durante toda la semana”. Además, destacó que muchos dueños priorizan la calidad. “Por lo general eligen buenas marcas y alimentos premium. Muchos ya vienen con una marca específica y se mantienen en eso”, indicó.

El rubro también se amplió con productos de higiene y cuidado personal. “Hay shampoos, perfumes, cremas para peinar, productos para limpieza dental y sprays bucales. Hoy hay absolutamente de todo”, describió.

A esto se suman los servicios veterinarios y de estética: lavadero canino, corte, corte de uñas y atención veterinaria. “Tenemos baño y corte, por ejemplo, para un perro pequeño como un caniche, que ronda los 27 mil pesos, con descuentos según el medio de pago”, precisó.

Qué compran los dueños de mascotas

Entre los productos más demandados aparecen las camitas, pretales y juguetes. “Hay muchísimos juguetes interactivos, tanto para gatos como para perros. Para gatos, pelotitas que saltan y varitas; y para perros, mordillos, juguetes que flotan, pelotitas. Cada día entran más opciones”, detalló.

También crece la venta de golosinas naturales, sin azúcar ni gluten, pensadas como premios saludables. “Son muy buenas para darles algo rico sin perjudicarlos”, explicó.

En el caso de los gatos, los rascadores y las estructuras en altura son otro de los productos estrella. “Hay rascadores de distintos niveles y casitas para que puedan estar cómodos”, agregó.

Accesorios como los de un bebé

Una mirada similar aportaron Cinta e Iván, del local Pocas Pulgas: “Se nota mucho en los accesorios, que son muy similares a los que se comprarían para un bebé”, explicaron.

Transportadoras, mochilas, caniles, jaulas para viajar y cochecitos forman parte de la oferta. “Ahora en vacaciones hay mucha gente que se los lleva de viaje, y eso se nota”, comentaron. Incluso, aunque no los venden, reciben consultas constantes por ropa para mascotas y productos específicos como protector solar.

Millennials, centennials y el nuevo cuidado animal

Sobre el perfil de los dueños, señalaron que el trato de “hijo” se observa sobre todo en millennials y centennials. “Antes el perro comía lo que sobraba. Hoy hay alimentos específicos, incluso para enfermedades como diabetes o problemas urinarios”, remarcaron.

En cuanto a precios, explicaron que el alimento suelto puede encontrarse desde 2 mil pesos el kilo, mientras que las opciones premium alcanzan los 10 mil o 13 mil pesos por kilo, según la marca y la calidad.

“El nivel de venta se mantiene. Hay más variedad y más conciencia sobre el cuidado”, coincidieron. El fenómeno de los “perrhijos” y “gatijos” no solo refleja un cambio cultural profundo, sino que ya impacta de lleno en la economía cotidiana y en un sector comercial que no deja de crecer en la ciudad.