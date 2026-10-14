Secuestran armas y municiones en una casa de Stella Maris tras un operativo por violencia familiar

La realización de un allanamiento ordenado por el Juzgado de Familia N°2 terminó este miércoles con el secuestro de varias armas de fuego y municiones en una casa del barrio Lomas de Stella Maris.

Fue personal del Grupo Técnico Operativo de la comisaría novena el que realizó un allanamiento en una vivienda en inmediaciones de calles Urquiza y Alvarado en el marco de una causa por protección contra la violencia familiar.

Durante el procedimiento se secuestraron siete armas de fuego —revólveres, pistolas y un rifle—, junto con numerosos cartuchos de distintos calibres mientras que el denunciado, de 51 años, no se encontraba en el domicilio al momento de la diligencia.

La Justicia avaló el procedimiento y dispuso el secuestro del armamento y las municiones. Asimismo, se dio intervención a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), conforme a la normativa vigente.