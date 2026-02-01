Chocó un auto estacionado, lo dejó destrozado y huyó: quedó grabado y buscan identificarlo

La víctima dijo que esperó dos grúas porque el choque generó que quedaran bloqueadas las ruedas y la dirección.

Una mujer denunció que el conductor de un Peugeot 208 chocó su auto estacionado en el barrio Lomas de Stella Maris y se dio a la fuga: busca testigos del hecho e identificar al responsable de dañar seriamente su vehículo.

El episodio se habría registrado el miércoles 21 de enero alrededor de las 20:30 en Viamonte entre Gascón y Alberti, y fue captado por las cámaras de seguridad de una vivienda de la zona.

En declaraciones de la víctima, ella se encontraba trabajando cuando un hombre impactó su Volkswagen Vento ubicado correctamente sobre la mano derecha, detuvo su marcha para verificar el estado de su rodado y escapó de la escena como si nada hubiera pasado, sin dejar ningún tipo contacto e información.

Al concluir la jornada laboral, la propietaria se encontró con una escena lamentable: "Daños en puerta, guardabarro y paragolpe delanteros. Al golpear del lado del conductor y pegarle a la rueda provocó problemas en la suspensión y todo el sistema de dirección, y al arrastrarlo y pegarle contra el cordón del acompañante rompió cubierta y llanta", precisó sumamente indignada.

Algunos de los daños ocasionados al Volkswagen Vento.

Debido al visible deterioro y la magnitud de los daños, según indicó, debió esperar a dos grúas "porque la primera no lo pudo cargarlo ni arrastrarlo, al haber quedado bloqueadas las ruedas y la dirección".

Desconcertada por las condiciones en que encontró su auto y sin señales del autor de semejante infortunio, hace pocos días accedió a un video que esclarece el momento del hecho y busca difundirlo para dar con testigos o el propio automovilista que tuvo intenciones de hacerse cargo y decidió huir.