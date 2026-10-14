Fue a comprar cigarrillos y lo mataron de una paliza: “Puede llegar a quedar libre un asesino”

“Puede llegar a quedar libre un asesino”: el desgarrador testimonio del padre de Aníbal Gigena durante el juicio por el crimen

El juicio por el homicidio de Aníbal Gigena, de 40 años, comenzó en Mar del Plata con Carlos Damián Arce, de 45, como principal acusado. La víctima murió el 2 de octubre del 2022, tras permanecer 15 días internada por las graves lesiones sufridas en una golpiza.

En el inicio del debate, el padre de Gigena cuestionó las declaraciones de los testigos y manifestó su temor ante una posible absolución del imputado: “Puede llegar a quedar libre un asesino”, advirtió en diálogo con 0223.

Según la reconstrucción de la investigación, Gigena salió de su casa alrededor de las 2.30 del 18 de septiembre para comprar cigarrillos en bicicleta. Durante esa salida fue brutalmente golpeado y debió ser trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), donde permaneció internado durante 15 días hasta que murió.

Arce fue señalado como el presunto autor de la agresión y permaneció prófugo durante varias semanas.

Arce fue señalado como el presunto autor de la agresión y permaneció prófugo durante varias semanas, pese a los operativos realizados para localizarlo. Finalmente, fue detenido en una vivienda del barrio Villa Lourdes, durante una serie de allanamientos que tenían como objetivo encontrar a un adolescente investigado por haber herido de un disparo en una pierna a otro joven.

El debate se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2. La acusación está a cargo del fiscal Fernando Berlingeri, mientras que la defensa del imputado es ejercida por el defensor oficial Claudio De Miguel.

El padre apuntó contra los testigos

Durante sus declaraciones, el padre de Gigena destacó el testimonio de un hombre que habría presenciado la agresión. “Él era el único que había visto lo que pasó. Tenía miedo, pero ahora fue a la Policía y contó todo lo que había visto”, sostuvo el hombre.

El debate se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2.

Además, cuestionó la credibilidad de otros testimonios presentados durante el juicio y denunció presuntas contradicciones entre las declaraciones y las situaciones que, según afirmó, observó en las inmediaciones de los tribunales.

“Estoy escuchando los relatos y es una mentira tras otra”, manifestó. También expresó su desconfianza respecto de los testigos presentados por la defensa, aunque sus acusaciones deberán ser evaluadas en el marco del proceso judicial.

Otro de los puntos que mencionó fue la discusión sobre la causa de muerte de su hijo. Según relató, durante el debate se planteó la posibilidad de que el fallecimiento estuviera relacionado con una infección hospitalaria. Frente a esa hipótesis, sostuvo que las lesiones sufridas en la golpiza fueron determinantes para que Gigena debiera ser internado.

Aníbal Gigena, de 40 años, murió el 2 de octubre tras permanecer 15 días internado por las graves lesiones que sufrió en una brutal golpiza.

“Él no habría ingresado al hospital si no hubiera tenido los golpes”, afirmó. En ese sentido, destacó la importancia de las declaraciones médicas y de los elementos incorporados a la causa para esclarecer las circunstancias de la muerte.

“Es una pesadilla que tenemos con mi nieto”

El padre de la víctima también habló del impacto que el crimen tuvo en su familia y de la necesidad de mantenerse firme durante el juicio. “Es una pesadilla que tenemos con mi nieto”, expresó, al describir el sufrimiento que atraviesan desde la muerte de Gigena.

El hombre aseguró que seguirá acompañando el proceso judicial junto a sus seres queridos y manifestó su expectativa de que se haga justicia.

También cuestionó la relación entre el narcotráfico y la violencia en la ciudad, al considerar que se trata de un problema que afecta a toda la comunidad. “Tenemos que ser más unidos y tener más conciencia sobre esta gente que está acaparando toda la ciudad con el delito y la venta de droga”, reclamó.

Mientras continúa la recepción de testimonios, la familia de Gigena espera que el debate permita esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades penales por la muerte del hombre de 40 años.