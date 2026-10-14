Monteoliva se reunió con Montenegro, pero no hubo anuncios sobre refuerzos de seguridad en Mar del Plata

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, visitó este miércoles Mar del Plata y se reunió con el intendente Guillermo Montenegro en el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), pero a pesar de la expectiva por un anuncio relacionado a un refuerzo en la presencia de efectivos, no hubo novedades.

Según comunicaron, analizaron la situación de seguridad, repasaron el trabajo de las fuerzas federales y coordinaron las próximas acciones, con el objetivo de fortalecer la articulación entre el Gobierno nacional y el municipio.

El intendente Montenegro y la ministra Monteoliva en el COM.

Del encuentro participaron también el secretario de Seguridad, Martín Ferlauto; el director de Operaciones y Despliegue Territorial de la cartera nacional, Gustavo Jara; y el diputado nacional Alejandro Carrancio.

Durante la reunión, evaluaron las tareas que desarrollan las fuerzas federales en el territorio y las necesidades de articulación de futuras acciones. El intercambio estuvo centrado en examinar las principales problemáticas de la seguridad y las prioridades del trabajo conjunto para prevenir y combatir el delito.

Como parte de la jornada, la funcionaria nacional recorrió con el jefe comunal el COM, donde conoció las tareas que se desarrollan y las herramientas con las que cuenta la ciudad para apoyar la prevención y la respuesta ante incidentes.

Más allá del encuentro que ya había sido informado, el Ministerio de Seguridad no se refirió a ningún tipo de refuerzo en la presencia de fuerzas federales en la ciudad, que atraviesa un crítico momento en materia de robos y crímenes.

No hubo anuncio acerca de un refuerzo en materia de seguridad en General Pueyrredon.

Es que, luego de las declaraciones de Patricia Bullrich acerca de que Mar del Plata necesitaba avanzar con un despliegue de efectivos, se preveía que la visita y reunión con el intendente estuvieran vinculadas a un anuncio concreto sobre la inseguridad, pero no hubo novedades al respecto.