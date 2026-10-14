Montenegro recibió a Monteoliva en el COM en medio de un fuerte operativo de seguridad

Monteoliva y su comitiva fueron recibidos por Montenegro en el estacionamiento del COM.

El intendente Guillermo Montenegro recibió este miércoles a la mañana a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, en el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de Mar del Plata. La llegada de la funcionaria estuvo marcada por un fuerte operativo de seguridad, un importante despliegue de escoltas y un estricto hermetismo sobre los alcances del encuentro.

La funcionaria arribó acompañada por el diputado nacional Alejandro Carrancio, el secretario de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto, y el director de Operaciones y Despliegue Territorial de la cartera nacional, Gustavo Jara. Los cuatro ingresaron al predio por el estacionamiento ubicado sobre la calle 20 de Septiembre, en lugar de utilizar el acceso principal del edificio.

La llegada de la plana mayor de Seguridad del gobierno nacional abre expectativas sobre posibles anuncios.

Montenegro aguardó a la comitiva en el estacionamiento y recibió allí a la ministra y a los funcionarios que la acompañaban. El ingreso se produjo bajo una importante custodia y con una modalidad que evitó el contacto con los medios de comunicación que aguardaban novedades sobre la visita.

Por el momento, no se permite el acceso de la prensa al lugar y no trascendieron detalles oficiales sobre el desarrollo de la reunión. La reserva que rodea la actividad alimenta las expectativas sobre las posibles definiciones que puedan surgir del encuentro entre las autoridades municipales y nacionales.

La expectativa por los refuerzos federales

Uno de los principales interrogantes pasa por la posibilidad de que el gobierno nacional anuncie medidas concretas para reforzar la presencia de fuerzas federales en Mar del Plata, en medio de la preocupación por la inseguridad y a pocas semanas del inicio de la temporada de verano.

La posibilidad había tomado fuerza a partir de las declaraciones de Patricia Bullrich, actual senadora nacional y antecesora de Monteoliva en el Ministerio de Seguridad. Durante su participación en el Coloquio de IDEA, la legisladora sostuvo que la ciudad atravesaba una situación de inseguridad muy compleja y planteó la necesidad de avanzar con un despliegue de efectivos federales. También aclaró que el anuncio, en caso de concretarse, debía realizarlo la actual titular de la cartera.

La ministra Monteoliva recorrió las instalaciones del COM.

La visita se produce, además, a una semana del regreso de Montenegro a la Intendencia, luego de su paso por el Senado bonaerense. Tras retomar sus funciones, el jefe comunal había colocado la seguridad entre las prioridades de su gestión y remarcado la importancia de coordinar acciones entre el Municipio, la Provincia, la Nación y la Justicia.