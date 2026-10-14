Robó con su beba de seis meses y guardó el botín en el cochecito

Una mujer de 28 años, que entró a robar a una farmacia con su beba de seis meses y guardó la mercadería sustraída en un cochecito, fue aprehendida por personal policial y quedó alojada en la Unidad Penal N°50 de Batán.

Fueron efectivos de la UTOI los que la detuvieron en la avenida Constitución al 5200 el martes a la tarde, tras el aviso que recibieron cuando realizaban una recorrida preventiva en la zona.

Según el relato de una empleada, una compañera había advertido que la mujer colocaba mercadería en la parte inferior de un cochecito de bebé y se retiraba del establecimiento sin abonarla. Tras recibir información de que la sospechosa se encontraba en otra farmacia de la zona, una trabajadora se presentó en el lugar y le solicitó la devolución de los productos, que fueron restituidos en su totalidad.

La mujer fue identificada como femenina de 28 años, y al momento de la intervención se encontraba junto a su hija de seis meses, quien permanecía en el cochecito.

Entre los productos recuperados había catorce mascarillas faciales de distintas marcas, seis paquetes de máquinas de afeitar, cinco desodorantes, un cepillo de dientes, una pasta dental y tres paquetes de toallitas húmedas.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría séptima, el fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la formación de una causa por hurto en grado de tentativa y el traslado de la mujer al complejo penitenciario de Batán.