El informe psiquiátrico de Darío Giordano tras las denuncias de maltrato de Valentín y Franco Yankelevich

La difícil situación familiar que involucra a los hijos de la actriz fallecida Romina Yan, Franco y Valentín Yankelevich, tomó mayor repercusión después de que los dos denunciaran públicamente por maltrato infantil a Darío Giordano, su padre.

En el programa A la Barbarossa, el periodista Paulo Kablan dio a conocer fragmentos de los informes psicológicos y psiquiátricos que le hicieron al papá de los jóvenes en el marco de la causa que derivó en que Gustavo Yankelevich, abuelo materno de los chicos, quedara legalmente a cargo de ellos.

Uno de los aspectos mencionados tiene que ver con la posición que Giordano adoptó frente a las situaciones denunciadas por sus hijos. Según los fragmentos leídos, el hombre negó haber ejercido violencia contra ellos, una postura que también sostuvo públicamente en su último comunicado.

Además, un informe señaló que presentaba “recursos defensivos rígidos, con escasa plasticidad para hacer frente a las exigencias, tanto internas como externas”. También se indicó que, al abordar los problemas familiares, mostraba “escasa implicación subjetiva” y tendía a ubicar el origen del conflicto en su entorno.

Los profesionales agregaron que esas características repercutían en sus vínculos y en el ejercicio de su rol como padre. Según lo relatado por Kablan, en la documentación judicial consta que Franco y Valentín expresaron rechazo hacia él y manifestaron que no querían verlo, además de la descripción de momentos específicos de maltrato físico y verbal.