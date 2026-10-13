Tensión en Chapadmalal por la presencia de Darío Giordano y su esposa

De acuerdo a la información que comunicó la periodista Marcela Coronel en el programa de América TV Primicias Ya, Darío Giordano se habría trasladado a Chapadmalal junto a su actual mujer Miren Algañarás y su hijo. Todo ello ocurrió después de que Valentín Yankelevich denunciara públicamente que fue víctima de maltrato físico y verbal de parte de su padre cuando era niño.

El motivo detrás del traslado tendría que ver con un emprendimiento gastronómico que el matrimonio lleva adelante en la ciudad de Mar del Plata. "Ella se dedicó siempre a la cocina, tenía un local en Palermo y ahí es donde conoció a Darío", contó la periodista.

Después de la denuncia pública de los hijos de Romina Yan y de conocerse que su padre, Gustavo Yankelevich, es actualmente el responsable legal de sus nietos, muchos usuarios en las redes sociales comenzaron a dejar mensajes en las redes de la esposa de Giordano.

Cabe remarcar que en la entrevista que Valentín dio a Infobae, donde contó minuciosamente los maltratos de los que fue victima cuando era chico, hizo referencia a Algañarás. Según relató, la mujer de Giordano no solo fue cómplice, sino que intentaba "hacer que no pasó nada".

"Ella tuvo que cerrar las cuentas en las redes sociales porque los comentarios eran tremendos", expresó Marina Calabró en el mencionado programa de televisión. Luego explicaron que las cuentas en cuestión son las de su emprendimiento gastronómico, "Miren cocina", que está ubicado en Chapadmalal.

"Qué se siente vivir con un violento", "Cómplice", y "Cómo será enamorarte de un violento", son algunos de los mensajes que los usuarios de las redes sociales dejaron en las publicaciones.

Además, en los grupos vecinales de Chapadmalal alertaron sobre la presencia del matrimonio: "Ojo con los que se postularon para trabajar con estas personas".