Cositorto fue internado por necrosis genital similar que podría ser mortal

El fundador de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, actualmente cumpliendo una condena por estafa, será internado para someterse a una intervención quirúrgica debido a una necrosis en la zona genital, una infección poco común y de alta gravedad.

Según un informe de Cleveland Clinic, la dolencia que afecta a Cositorto es similar a la gangrena de Fournier, una infección bacteriana poco frecuente pero potencialmente mortal que ataca los genitales y sus áreas circundantes.

Este tipo de fascitis necrotizante progresa rápidamente y requiere atención médica inmediata, ya que destruye los tejidos blandos. Las bacterias invaden la hipodermis, la capa más profunda de la piel, y la fascia muscular, incluyendo las arterias pudendas que irrigan la zona genital.

El informe detalla que la infección destruye las ramificaciones de la arteria pudenda, lo que permite que las bacterias se extiendan hacia los músculos y la piel de los genitales y el perineo, dañando también las arterias presentes en esas áreas. Desde allí, la infección puede propagarse a través de la fascia hacia otras regiones como los muslos, el abdomen y el tórax.

La gangrena de Fournier es una enfermedad rara; en Estados Unidos, se calcula que menos de 2 hombres por cada 100.000 la contraen, siendo aún menos común en mujeres y niños. Por este motivo, es esencial atender rápidamente los síntomas iniciales que afectan los genitales y el perineo.

Respecto a las condiciones de detención de Cositorto, se determinó que no existe una afectación colectiva actual ni un riesgo cierto e inminente de agravamiento ilegítimo.