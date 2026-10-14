Le robaron más de 15 mil dólares en equipos a un fotógrafo argentino reconocido en el mundo

Le robaron equipos de más de 15 mil dólares en su casa.

El fotógrafo argentino Nicolás Marín atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera. Según contó él mismo a través de las redes sociales, en las últimas horas descubrió que delincuentes ingresaron a su vivienda y se llevaron cámaras y lentes profesionales, valuados en más de 15.000 dólares.

“Una noche para el olvido. Todo el esfuerzo de una vida se fue en un segundo”, expresó el artista en sus redes. También contó que uno de los lentes robados lo había comprado hacía menos de 60 días había. "Era un lente Sony de 300 milímetros, con una apertura de f/2.8", describió Marín.

“Si hay que volver a empezar, volveremos a empezar, pero les aseguro que cuesta el triple”, escribió el fotógrafo. Para afrontar la pérdida, decidió impulsar una recaudación poniendo en venta una de sus imágenes más queridas, conocida como “Huellita de león”.

El artista también compartió un alias, para todas aquellas personas que quieran colaborar con su situación y realizar un aporte económico: mundomejor2

“Se podrán llevar todo menos lo que tengo guardado en mi corazón”, sintetizó en sus redes sociales y cerró: “El amor como respuesta a todo. Aún así en los tiempos más difíciles”.

El fotógrafo que nos representa en el mundo

Nicolás Marín Benítez es oriundo de San Miguel y construyó una trayectoria internacional a partir de su pasión por la vida silvestre y la conservación de los océanos.

En noviembre del 2023 obtuvo un reconocimiento en el concurso Environmental Photographer of the Year, uno de los certámenes destacados de fotografía ambiental. Su trabajo sobre arrecifes de coral nocturnos en Aruba fue premiado en la categoría “Recuperando la naturaleza”.

Su recorrido también lo llevó a convertirse en explorador de National Geographic y a participar en proyectos dedicados a documentar la vida marina, las rutas migratorias de distintas especies y los efectos del cambio climático.