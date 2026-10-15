Murió un marinero en altamar: es la segunda tragedia en el mismo buque pesquero en 4 meses

El buque pesquero se encontraba a unas 200 millas náuticas de la costa. Imagen ilustrativa: 0223.

Otra tragedia en el mar enluta a las familias del buque pesquero Cabo Vírgenes, luego que un marinero sufriera un grave accidente mientras se encontraba realizando tareas de pesca, a 200 millas náuticas de la costa de Puerto Madryn.

El hecho ocurrió este martes pero se dio a conocer en las últimas horas, cuando por motivos que tratan de esclarecerse, un portón del aparejo de pesca aprisionó al tripulante – identificado como Alejandro Silva, de 53 años- durante las operaciones de captura de merluza común.

El pesquero, de bandera argentina, es operado por Red Chamber Argentina S.A. y había zarpado de Puerto Madryn el 4 de octubre. Tenía previsto regresar este jueves 15, cuando completara la carga.

Apenas ocurrió el accidente, el capitán se comunicó por radio con la estación costera L3A Comodoro Rivadavia, donde informó que la víctima estaba consciente, aunque con fuertes dolores y vómitos. Sin embargo, su cuadro de salud empeoró rápidamente y Silva –según se informó en forma radial a tierra- se encontraba inconsciente, aunque todavía con signos vitales, por lo que se recomendó iniciar el protocolo de aeroevacuación de inmediato a través de Prefectura.

Pero mientras un helicóptero se dirigía hacia el pesquero, el capitán comunicó que el marinero ya no tenía pulso y consultó sobre el uso del desfibrilador externo automático (DEA) disponible a bordo. La médica que viajaba en el helicóptero autorizó su utilización.

Las maniobras de reanimación continuaron dentro del buque pero lamentablemente sin resultado positivo.

La auxiliar fiscal federal Romina Mariana Cerezo, con asiento en Caleta Olivia, fue notificada de lo ocurrido y autorizó al Cabo Vírgenes a modificar su rumbo hacia Puerto Madryn. Está previsto que cuando la embarcación llegue a puerto, personal de la PNA tomará declaraciones testimoniales.

Otra tragedia en menos de 4 meses

El 23 de julio de 2026, el marinero Eduardo Morales (50) cayó al mar mientras trabajaba en la cubierta del Cabo Vírgenes. Luego de tres horas de intensa búsqueda, el cuerpo fue hallado por otro pesquero.