La oposición no logró el quórum y se cayó la sesión para tratar la derogación del DNU 70

La sesión en la que iba a tratarse la derogación del DNU 70/23 fracasó hoy luego de que la oposición no lograra el quórum necesario para abrir el debate: debía obtener 129 votos cómo mínimo, pero solo consiguió 121.

La convocatoria había sido promovida por Unión por la Patria junto con legisladores de distintos espacios opositores. De ese modo, el Ejecutivo logró preservar una herramienta clave de gestión, sobre la que asienta medidas como la derogación de la ley de alquileres, la quita de topes a las cuotas de las prepagas o de los intereses de tarjeras de crédito.

Con la caída de la sesión, también quedó sin tratamiento un proyecto de ley para prorrogar por un año la emergencia para el área de discapacidad y otro con soluciones para las familias en mora por endeudamiento.

La sesión especial centrada en el DNU surgió como respuesta a un fallo de la Corte que había eliminado en la práctica los controles a la compra de tierras por parte de extranjeros, contenida en el artículo 154 del decreto, que deroga la Ley de Tierras.

En paralelo, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, fijó una nueva sesión para el 21 de octubre a las 12, en la que se prevé abordar los temas vinculados con discapacidad y endeudamiento familiar.

De esta manera, el oficialismo consiguió bloquear el intento opositor de abrir el debate sobre el DNU, mientras la disputa parlamentaria continúa en torno a las medidas económicas y sociales impulsadas por el Gobierno nacional.