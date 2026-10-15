Hoy es la 5° Marcha Federal Universitaria: recorrido y calles que estarán cortadas en Mar del Plata

La Marcha Federal Universitaria volverá a movilizar a la comunidad educativa en Mar del Plata este jueves 15 de octubre, en el marco de la quinta jornada nacional en defensa de la universidad pública y en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario al gobierno de Javier Milei. La concentración está prevista para las 16 en el Complejo Universitario Manuel Belgrano y la movilización avanzará hacia el centro de la ciudad, con posibles complicaciones en el tránsito durante la tarde.

La convocatoria tendrá como punto de partida el sector de Deán Funes y Rodríguez Peña. Desde allí, la columna recorrerá distintas arterias de la ciudad hasta llegar al Monumento a San Martín, ubicado en el centro marplatense.

Cuál será el recorrido de la 5° Marcha Federal Universitaria

Según el itinerario difundido por los organizadores, la movilización partirá del Complejo Universitario y avanzará por la calle Funes hasta Alvarado. Luego, continuará por Independencia y tomará la avenida Luro hasta llegar al Monumento a San Martín, donde finalizará la marcha.

El recorrido

Concentración: Complejo Universitario Manuel Belgrano, en la zona de Deán Funes y Rodríguez Peña.

Primer tramo: calle Funes hasta Alvarado.

Segundo tramo: avenida Independencia.

Tercer tramo: avenida Luro.

Destino final: Monumento a San Martín.

Qué calles estarán cortadas y en qué horario

Los cortes y desvíos de tránsito están previstos entre las 16.30 y las 18.30.

Las interrupciones afectarán principalmente las intersecciones por las que avance la columna, además de las inmediaciones del Complejo Universitario y del punto de llegada en el centro.

Por ese motivo, se recomienda a los conductores evitar la zona de concentración, el tramo mencionado de la avenida Independencia y las calles cercanas al Monumento a San Martín durante el horario de la movilización. Las interrupciones se producirán a medida que avance la marcha.

El reclamo por el financiamiento universitario

La movilización se enmarca en una nueva jornada nacional de protesta contra el desfinanciamiento de las universidades públicas y en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La convocatoria busca reunir a estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, graduados y autoridades universitarias para visibilizar la situación presupuestaria de las instituciones nacionales y defender el funcionamiento de la educación superior pública.