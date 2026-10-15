Baleó a una repartidora, estuvo prófuga ocho meses y la detuvieron
La atacante de 20 años fue detenida por personal de la DDI. Quedó alojada en la Unidad Penal N°50 de Batán.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Una mujer acusada de balear en el pecho junto a su pareja a una repartidora de Pedidos Ya el mes de febrero fue aprehendida este jueves por personal de la DDI tras permanecer ocho meses prófuga.
La tarde del 7 de febrero una pareja abordó a una mujer de 36 años en inmediaciones de las calles 445 y 46, forcejearon y le dispararon antes de robarle el celular.
Personal de la Oficina de Judiciales de la DDI, luego de diferentes testimonios y análisis de cámaras de seguridad, estableció la identidad de los sospechosos y logró detener a Exequiel Crespo a comienzos de marzo.
Sin embargo, Abigail Ibarra logró estar prófuga hasta este jueves cuando personal policial estableció que estaba de regreso en la zona de Los Acantilados y logró su detención en calle 443 bis y 54 del barrio Santa Rosa.
El fiscal Carlos Russo dispuso que en el marco de una causa por robo agravado por el uso de arma de fuego y homicidio criminis causa en grado de tentativa dispuso su alojamiento en el complejo penitenciario de Batán.
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