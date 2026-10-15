Baleó a una repartidora, estuvo prófuga ocho meses y la detuvieron

Una mujer acusada de balear en el pecho junto a su pareja a una repartidora de Pedidos Ya el mes de febrero fue aprehendida este jueves por personal de la DDI tras permanecer ocho meses prófuga.

La tarde del 7 de febrero una pareja abordó a una mujer de 36 años en inmediaciones de las calles 445 y 46, forcejearon y le dispararon antes de robarle el celular.

Personal de la Oficina de Judiciales de la DDI, luego de diferentes testimonios y análisis de cámaras de seguridad, estableció la identidad de los sospechosos y logró detener a Exequiel Crespo a comienzos de marzo.

Sin embargo, Abigail Ibarra logró estar prófuga hasta este jueves cuando personal policial estableció que estaba de regreso en la zona de Los Acantilados y logró su detención en calle 443 bis y 54 del barrio Santa Rosa.

Abigail Ibarra quedó alojada en el complejo penitenciario de Batán.

La acusada cayó en el barrio Santa Rosa

El fiscal Carlos Russo dispuso que en el marco de una causa por robo agravado por el uso de arma de fuego y homicidio criminis causa en grado de tentativa dispuso su alojamiento en el complejo penitenciario de Batán.