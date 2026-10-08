Quedó en libertad el acusado de matar a un chofer de Uber en villa La Palangana

La víctima fue asesinada el sábado 1 de agosto producto de un disparo y golpes cuando trabajaba para la aplicación.

El Juzgado de Garantías N° 1 no hizo lugar este jueves al pedido de prisión preventiva efectuado por el Ministerio Público Fiscal y dispuso la libertad por falta de mérito de Rodrigo Sebastián Pacheco Páez, el acusado de matar a un chofer de Uber en Villa La Palangana la madrugada del pasado 1 de agosto.

En su única presentación en Tribunales, el joven de 18 años había dado una versión exculpatoria y su defensa -a cargo del abogado penalista Matías Quiñones- aportó elementos para ubicarlo fuera del lugar de los hechos: ese análisis permitió entender al Juez Daniel De Marco que estaba controvertida su participación en el crimen de Alberto Rodríguez.

La defensa había aseverado orfandad probatoria al cuestionar el valor convictivo del testimonio de uno de los testigos que lo señalaba como autor, ya que mantenía un encono manifiesto con el imputado y su grupo familiar. A eso le sumó que era un testigo de referencia a partir de la sindicación que le habría efectuado un tercero respecto a la participación de Pacheco Páez en el hecho.

En las marchas contra la inseguridad, su hija pidió Justicia por el crimen.

También había cuestionado el reconocimiento realizado a los videos exhibidos por la baja calidad de los mismos, que no podía ser inequívoco y que el hallazgo de un par de prendas de vestir en la casa de sus padres era de una generalidad que no resultaban concluyentes para afirmar su intervención en el suceso.

Del mismo modo hizo foco en lo informado por la empresa prestataria de telefonía celular de los abonados utilizados por el imputado y su pareja al ubicarlos a casi siete kilómetrosde distancia del lugar del hecho donde fue hallado sin vida el cuerpo de la víctima Rodríguez.

“Dichos elementos de cargo tornan plausible y verosímil la versión alternativa de la defensa y prevalecen ante el muy escaso y endeble plexo probatorio de la acusación, integrado por la sindicación de un testigo de referencia, cuya imparcialidad está en duda”, sostuvo el titular del Juzgado en su resolución de diez páginas que firmó este jueves.

Rodríguez fue asesinado en Remedios de Escalada y Quintana.

El hecho

El cuerpo de Rodríguez, de 67 años, apareció en inmediaciones de Remedios de Escalada y Quintana: presentaba varios golpes en la cara y en las manos y la autopsia confirmó la existencia de una herida de arma de fuego en la pierna izquierda. El rodado con el que trabajaba para la aplicación Uber apareció incendiado días más tarde.

Fue a partir de la declaración que la propia hija de la víctima hizo en su momento que se estableció la identidad de Rodríguez y las circunstancias por las que estaba en la zona. Esos datos permitieron establecer que el hombre circulaba a bordo de Chevrolet Classic gris dominio NZK349 que lo ubicaron minutos después de las seis de la mañana del 1 de agosto parado en la ochava de Quintana y Remedios de Escalada.

El análisis de las imágenes de una cámara de seguridad de la zona mostró al rodado con sus balizas encendidas: un hombre se acerca caminando y luego otros dos. Tras escucharse tres disparos, el rodado sale por Quintana desde Remedios de Escalada hacia Paulo Albarracín y la víctima se desplazó rengueando hasta caer en el lugar.