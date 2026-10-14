Atrincherado en el baño: así fueron los últimos minutos del hombre que murió en un enfrentamiento luego de que le allanaran la casa

La víctima fue identificada como Raúl A., de 30 años, quien murió de un disparo en la cabeza encerrado en el baño.

Dieron a conocer cómo habría sido el allanamiento de este martes en el barrio Las Dalias en el que un hombre de 30 años recibió un disparo en la cabeza en circunstancias que son materia de investigación y falleció. Ocurrió en el marco del operativo “Los Pibes Chetos”, que avanzó sobre una presunta organización narcocriminal investigada durante cinco meses y dejó un importante saldo después de 18 allanamientos.

Según informaron fuentes policiales a 0223, el sospechoso habría efectuado disparos contra el personal que desarrollaba el procedimiento para después encerrarse en el baño de la propiedad, lugar en el que pasó sus últimos segundos antes de que se escuchara la detonación.

Habría sido en esas circunstancias en las que se produjo un disparo de arma de fuego que provocó heridas al sujeto, quien fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), donde constataron su deceso más tarde.

Los allanamientos incluyeron edificios de alto nivel económico de Mar del Plata.

Por su lado, la Policía Federal Argentina (PFA) intervino en las tareas periciales y, por disposición judicial, personal de Prefectura Naval Argentina (PNA) continuó con el registro del domicilio.

Además, en la requisa secuestraron alrededor de siete kilogramos de cocaína, 200 gramos de marihuana, una pistola Taurus calibre 9 milímetros, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos, balanzas y otros elementos vinculados con la investigación.

El hombre que recibió el tiro fue identificado como Raúl A., investigado como presunto socio y colaborador de uno de los principales responsables de la banda narco, conforme a las autoridades.

Operativo "Los Pibes Chetos"

Los allanamientos fueron realizados este martes y miércoles en distintos sectores de Mar del Plata, incluido un procedimiento cerca del circuito comercial de Güemes y en edificios exclusivos de la ciudad.

En total, las autoridades secuestraron once kilos de drogas.

Durante la primera etapa, el martes se concretaron ocho allanamientos en sectores de los barrios Chauvin, Hospital Materno Infantil, Loma de Stella Maris, San José, Las Dalias y Microcentro. Ese mismo día se produjo una interceptación vehicular en la Ruta Nacional 33.

La segunda fase tuvo lugar el miércoles, con diez procedimientos adicionales. Ocho se llevaron adelante en Mar del Plata, en sectores de Santa Elena, Conventillo, Parque Independencia, San Jorge y Las Dalias. Los restantes se registraron en el barrio La Unión, de Ezeiza, y en General Pico, provincia de La Pampa.

De acuerdo a la investigación, algunos de los acusados mantenían un elevado nivel de vida y residían en edificios exclusivos de la ciudad, próximos al circuito comercial de Güemes, mientras que otros participaban como pilotos en competencias automovilísticas, actividad a la que destinaban importantes sumas de dinero.

Las tareas incluyeron cinco meses de seguimientos de personas y vehículos, vigilancias, registros fílmicos, escuchas telefónicas autorizadas judicialmente y análisis de comunicaciones, cuentas bancarias y billeteras virtuales.

Los procedimientos se realizaron en 11 barrios de la ciudad, en el marco de causas investigadas por la Justicia Federal.

Como resultado, secuestraron alrededor de 11 kilos de drogas distribuidos en 3 kilogramos de cocaína, entre lotes con el logo de un delfín y bolsas con trozos compactos y sustancia en polvo; 45 gramos de marihuana; 600 gramos de ketamina; 1.020 gramos de tusi; 7 kilogramos de cocaína, distribuidos en lotes y bultos con distintos embalajes; y 200 gramos de marihuana.

También incautaron $26.551.500 en moneda nacional, 50.013 dólares y 855 euros; armas, vehículos, teléfonos celulares, equipos informáticos, documentación y otros elementos considerados de interés para la causa.