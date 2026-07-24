Escándalo e indignación: hallaron una cámara oculta en el baño de mujeres de una comisaría

Un escándalo sacude a las fuerzas de seguridad de Entre Ríos tras descubrirse una cámara oculta en el baño de mujeres de una comisaría. El dispositivo fue hallado en la comisaría primera de Gualeguay por una agente que notó el aparato apuntado directo hacia los sanitarios. La denuncia derivó en un allanamiento judicial urgente para determinar la responsabilidad de la instalación del equipo tecnológico. El avance del expediente generó indignación generalizada dentro de la propia institución oficial.

Cómo fue la denuncia y qué dijo la víctima

El procedimiento se llevó a cabo con la participación de funcionarios judiciales y efectivos para incautar el material del baño y vestuario femenino. De acuerdo a la denuncia realizada por la víctima, el dispositivo ya llevaba funcionando unos 20 días en esa dependencia. La investigación principal busca reconstruir el camino del aparato e identificar quién colocó el artefacto voyerista en el sector privado. La justicia trabaja para esclarecer si las imágenes captadas fueron transmitidas o guardadas externamente.

Se inició un sumario interno en las fuerzas de seguridad.

Tras conocerse el hecho, la víctima alertó de inmediato a la jefatura, pero la investigación ahora intenta esclarecer cómo actuaron los superiores. La fiscalía analiza si los responsables de la dependencia preservaron las pruebas o si maniobraron para encubrir el delito. También se investiga la posible destrucción de evidencias antes de que la justicia interviniera de manera formal en el edificio. Por el momento, la causa avanza bajo estricta reserva de sumario institucional.

El operativo fue liderado por la fiscal Mariángeles Schell con la autorización concedida por el juez de Garantías Sebastián Elal. La orden judicial busca determinar si hubo negligencia o entorpecimiento deliberado tras radicarse la acusación. Los investigadores no descartan responsabilidades administrativas o penales para los efectivos que estaban a cargo de la seccional. El hermetismo rodea a las autoridades mientras se peritan los elementos secuestrados durante el procedimiento.

La causa avanza bajo estricta reserva.

Hasta ahora las autoridades no dieron a conocer los resultados de las pericias ni confirmaron imputados formales por la gravedad de la causa. Ante la consulta de los medios, desde la fiscalía señalaron que buscarán determinar si hubo maniobras para entorpecer la investigación. El hecho generó repudio en toda la provincia y abrió un reclamo por la seguridad del personal femenino en las dependencias. La comunidad exige sanciones ejemplares contra los involucrados en la maniobra.