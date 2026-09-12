Una famosa zapatería cierra tras 27 años por caída de ventas y costos elevados

Calzados Privilege, una emblemática zapatería ubicada en la peatonal San Martín de la ciudad de Paraná, anunció su cierre luego de 27 años en funcionamiento. La empresa inició una liquidación total de su mercadería y mantendrá el local abierto hasta que se concrete el alquiler del inmueble.

El cierre afectará directamente a tres empleados, dos con más de 15 años de antigüedad y uno con más de 25 años de trayectoria en la firma, quienes perderán sus puestos laborales. Aunque la compañía cuenta con otro local en la misma cuadra, la baja en las ventas impide absorber a todos los trabajadores afectados.

Marcelo Ruggeri, trabajador histórico y referente del sector comercial, explicó que la decisión responde a una situación económica insostenible: “Esto no es de ahora. Venimos de una situación de crisis económica de hace mucho tiempo, pero se agravó en estos últimos dos años y llegó un momento en el que no se puede más. Es más caro tener abierto el negocio que cerrarlo”.

El descenso en el consumo y el aumento en los costos operativos, como alquileres, sueldos, impuestos y servicios, fueron factores determinantes para que Privilege decida cerrar uno de sus locales. Ruggeri agregó que esta situación no es aislada y que otros comercios del centro también redujeron su tamaño, cambiaron de ubicación o cerraron definitivamente.

El cierre afectará directamente a tres empleados, dos con más de 15 años de antigüedad y uno con más de 25 años de trayectoria en la firma.

Actualmente, la empresa conservará solo un local en la misma cuadra, donde ya trabaja una gran cantidad de empleados, pero la facturación no alcanza para incorporar al personal afectado por el cierre.

En cuanto a la liquidación, la zapatería está vendiendo pares discontinuos y mercadería que no trasladarán al otro establecimiento, con descuentos que llegan hasta el 50% o precios al costo. Privilege mantendrá esta venta especial durante septiembre hasta que se concrete el alquiler del local.

Ruggeri también destacó un cambio en los hábitos de consumo, con una notable disminución de clientes que visitan el centro comercial y un aumento en las compras por internet. “Mucha gente dice que hace un montón que no va al centro y que no compra más en locales físicos. Eso también nos está afectando. Comprar detrás de una pantalla significa que muchos puestos de trabajo se están perdiendo”, afirmó.

El comerciante señaló que esta competencia desigual entre comercios tradicionales, que enfrentan costos fijos altos, y vendedores digitales con estructuras distintas, dificulta aún más la supervivencia de los locales físicos.

Marcelo Ruggeri, trabajador histórico y referente del sector comercial, explicó que la decisión responde a una situación económica insostenible

Entre las iniciativas para reactivar la peatonal, Ruggeri resaltó el "Miércoles de Paseo", una propuesta de los comerciantes que incluye descuentos, promociones y actividades culturales para incentivar la circulación y las compras. Sin embargo, reconoció que estas medidas son solo un alivio temporal y no revierten la caída general de ventas.

El cierre de Calzados Privilege representa un duro golpe para el comercio local y marca el fin de una trayectoria de casi tres décadas en uno de los corredores comerciales más importantes de Paraná. A pesar del panorama adverso, Ruggeri afirmó: “Es una situación lamentable y triste, pero no bajamos los brazos. Seguiremos luchando hasta donde podamos y ojalá que, más temprano que tarde, empecemos a ver que se revierta esta situación”.