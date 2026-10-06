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Una nena de 8 años murió en una clase de patín tras accidentarse en el interior del club: "Rogamos respeto"

A la menor se le habría caído un arco de fútbol encima. Fue trasladada de urgencia al hospital, pero pese a los intentos, no pudieron salvarla.

Se le habría caído un arco de fútbol encima y no pudieron salvarla.

6 de Octubre de 2026 19:36

Por Redacción 0223

PARA 0223

Una nena de 8 años murió en una clase de patín en el Club Eclipse del partido bonaerense de General Villegas después de que un arco de fútbol se cayera sobre ella. 

Según Diario Actualidad, la nena se habría enganchado en la red durante el entrenamiento y la estructura terminó cediendo y cayendo sobre ella. Fue trasladada de urgencia al hospital, pero pese a los intentos por reanimarla, el equipo médico confirmó su muerte.

La noticia generó una fuerte conmoción en el club, que a través de un mensaje en sus redes sociales comunicó lo ocurrido y expresó su “profundo dolor, conmoción y un inmenso pesar” por la pérdida.

El club decretó duelo y suspendió todas sus actividades hasta nuevo aviso. Además, pidió a la comunidad “máximo respeto, prudencia y empatía hacia la privacidad de la familia en este momento tan delicado y de tanto dolor”.

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