Obra clave en la región: licitan la reparación de un acueducto que beneficia a cuatro municipios

Habrá nueva infraestructura y obras para mejorar el servicio de agua potable en territorio bonaerense.

Desde el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y la Dirección Provincial de Agua y Cloacas, dieron un paso clave para solucionar los problemas de suministro de agua en una amplia región del sudeste bonaerense tras llevar a cabo la licitación de la obra de restitución de la capacidad de diseño de acueducto Ayacucho - Dolores.

Los trabajos previstos permitirán recuperar el rendimiento óptimo de la red de conducción, beneficiando de forma directa a los vecinos de los partidos de Ayacucho, Dolores, General Guido y Maipú.

Diagnóstico y trabajos previstos

La intervención surge a partir de la detección de diversas fugas a lo largo de la traza del acueducto, una problemática que generaba una merma considerable en el caudal que arriba a Dolores, ciudad ubicada en el extremo final del sistema.

Para revertir esta situación y optimizar el servicio, el proyecto contempla:

Reconstrucción de la cámara limitadora simple N.º 3.

Reconstrucción de cámaras de cruce de canales.

Restitución y reparación de tramos de cañerías.

Sustitución integral de las válvulas esclusas fuera de servicio.

Reparación de las columnas de ventilación.

Buscan solucionar las pérdidas de agua en la zona de Ayacucho y Dolores.

Respuesta a una demanda regional

Al respecto, el subsecretario de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez, destacó el impacto social de la inversión: “Esta obra es fundamental porque impacta directamente en la calidad de vida de miles de bonaerenses. Estamos dando una respuesta concreta, optimizando el caudal de agua y garantizando un servicio más eficiente y continuo para las familias de Ayacucho, Dolores, General Guido y Maipú”.

Con la concreción de estos trabajos, la gestión provincial busca asegurar un abastecimiento hídrico estable, seguro y de mayor caudal para toda la zona de influencia.