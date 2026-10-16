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Obra clave en la región: licitan la reparación de un acueducto que beneficia a cuatro municipios

El gobierno bonaerense licitó obras en el acueducto que se extiende entre Ayacucho y Dolores para reparar pérdidas y beneficiar a diversas comunidades.

Habrá nueva infraestructura y obras para mejorar el servicio de agua potable en territorio bonaerense.

16 de Octubre de 2026 13:42

Por Redacción 0223

PARA 0223

Desde el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y la Dirección Provincial de Agua y Cloacas, dieron un paso clave para solucionar los problemas de suministro de agua en una amplia región del sudeste bonaerense tras llevar a cabo la licitación de la obra de restitución de la capacidad de diseño de acueducto Ayacucho - Dolores.

Los trabajos previstos permitirán recuperar el rendimiento óptimo de la red de conducción, beneficiando de forma directa a los vecinos de los partidos de Ayacucho, Dolores, General Guido y Maipú.

Diagnóstico y trabajos previstos

La intervención surge a partir de la detección de diversas fugas a lo largo de la traza del acueducto, una problemática que generaba una merma considerable en el caudal que arriba a Dolores, ciudad ubicada en el extremo final del sistema.

Para revertir esta situación y optimizar el servicio, el proyecto contempla:

  • Reconstrucción de la cámara limitadora simple N.º 3.

  • Reconstrucción de cámaras de cruce de canales.

  • Restitución y reparación de tramos de cañerías.

  • Sustitución integral de las válvulas esclusas fuera de servicio.

  • Reparación de las columnas de ventilación.

Buscan solucionar las pérdidas de agua en la zona de Ayacucho y Dolores.

Respuesta a una demanda regional

Al respecto, el subsecretario de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez, destacó el impacto social de la inversión: “Esta obra es fundamental porque impacta directamente en la calidad de vida de miles de bonaerenses. Estamos dando una respuesta concreta, optimizando el caudal de agua y garantizando un servicio más eficiente y continuo para las familias de Ayacucho, Dolores, General Guido y Maipú”.

Con la concreción de estos trabajos, la gestión provincial busca asegurar un abastecimiento hídrico estable, seguro y de mayor caudal para toda la zona de influencia.

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