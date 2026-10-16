Obra clave en la región: licitan la reparación de un acueducto que beneficia a cuatro municipios
El gobierno bonaerense licitó obras en el acueducto que se extiende entre Ayacucho y Dolores para reparar pérdidas y beneficiar a diversas comunidades.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Desde el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y la Dirección Provincial de Agua y Cloacas, dieron un paso clave para solucionar los problemas de suministro de agua en una amplia región del sudeste bonaerense tras llevar a cabo la licitación de la obra de restitución de la capacidad de diseño de acueducto Ayacucho - Dolores.
Los trabajos previstos permitirán recuperar el rendimiento óptimo de la red de conducción, beneficiando de forma directa a los vecinos de los partidos de Ayacucho, Dolores, General Guido y Maipú.
Diagnóstico y trabajos previstos
La intervención surge a partir de la detección de diversas fugas a lo largo de la traza del acueducto, una problemática que generaba una merma considerable en el caudal que arriba a Dolores, ciudad ubicada en el extremo final del sistema.
Para revertir esta situación y optimizar el servicio, el proyecto contempla:
Reconstrucción de la cámara limitadora simple N.º 3.
Reconstrucción de cámaras de cruce de canales.
Restitución y reparación de tramos de cañerías.
Sustitución integral de las válvulas esclusas fuera de servicio.
Reparación de las columnas de ventilación.
Respuesta a una demanda regional
Al respecto, el subsecretario de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez, destacó el impacto social de la inversión: “Esta obra es fundamental porque impacta directamente en la calidad de vida de miles de bonaerenses. Estamos dando una respuesta concreta, optimizando el caudal de agua y garantizando un servicio más eficiente y continuo para las familias de Ayacucho, Dolores, General Guido y Maipú”.
Con la concreción de estos trabajos, la gestión provincial busca asegurar un abastecimiento hídrico estable, seguro y de mayor caudal para toda la zona de influencia.
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