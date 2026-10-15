Licencia de conducir: el detalle que puede cambiar las reglas para quienes rindan el examen con un auto automático

La Provincia estableció nuevos criterios para los exámenes prácticos de conducir a través de la Circular 11/2026.

La provincia de Buenos Aires estableció nuevos criterios para los exámenes prácticos destinados a obtener la Licencia Nacional de Conducir. La medida quedó formalizada a través de la Circular 11/2026, con el objetivo de unificar las pautas de evaluación cuando los aspirantes utilizan vehículos con transmisión automática.

La disposición alcanza a quienes soliciten por primera vez la licencia para conducir automóviles y aprueben la prueba práctica con un vehículo automático. En esos casos, el documento deberá incluir una observación específica que indique las condiciones bajo las cuales la persona está habilitada para manejar.

Un auto con transmisión automática, una de las modalidades contempladas en los exámenes prácticos para obtener la licencia de conducir.

La leyenda que deberá incorporarse en el campo de observaciones de la licencia será: “Conduce únicamente vehículos con transmisión automática”. De esta manera, la habilitación quedará vinculada con el tipo de transmisión utilizado durante el examen.

Cuáles son los fundamentos de la medida

Desde la Provincia argumentaron que conducir un vehículo automático no permite evaluar determinadas destrezas necesarias para manejar un automóvil con caja manual. Entre ellas se encuentran el accionamiento y control del embrague, la coordinación entre el embrague y el acelerador y la selección de las marchas.

Por ese motivo, aprobar una evaluación práctica con un vehículo automático no implica que el aspirante haya demostrado las mismas habilidades que se requieren para conducir un automóvil con transmisión manual. El nuevo criterio busca que las condiciones de la licencia reflejen las capacidades efectivamente evaluadas.

Quienes obtengan la licencia con un auto con caja de cambios no tendrán restricciones al momento de conducir uno con caja automática.

Quienes obtengan el registro bajo esta modalidad y luego quieran conducir un vehículo con caja manual deberán aprobar una prueba práctica que permita acreditar el dominio de ese tipo de transmisión. La restricción, por lo tanto, no impide tramitar la licencia con un auto automático, sino que delimita los vehículos que se pueden conducir con esa habilitación.

La medida se refiere a la obtención de la primera licencia para automóviles. El cambio apunta a establecer un criterio común en los municipios bonaerenses y a diferenciar las habilidades que se ponen a prueba según el vehículo utilizado durante el examen.

En tanto, según confirmaron fuentes municipales a 0223, la restricción no operará a la inversa. Es decir, quienes hayan obtenido su licencia con un auto con trasmisión manual, no tendrán ninguna dificultad para pilotear un moderno coche con caja automática.