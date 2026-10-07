La Provincia reconoció al Hogar de María de Mar del Plata por su trabajo con chicos con discapacidad

El Hogar de María fue reconocido por la Provincia por su labor con niños, niñas y adolescentes con discapacidad en situación de vulnerabilidad.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires declaró de Interés Provincial la labor que lleva adelante el Hogar de María de Mar del Plata, por su trabajo de atención y contención de niños, niñas y adolescentes con discapacidad mental, con o sin compromiso motor.

La distinción fue formalizada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense a través de una resolución que destacó el impacto social de la institución marplatense y su compromiso con una población especialmente vulnerable.

El Hogar de María desarrolla una tarea de asistencia y protección destinada a garantizar cuidados básicos, afectivos y asistenciales.

Según consta en los fundamentos de la medida, el Hogar de María brinda atención integral a chicos que atraviesan situaciones de abandono, pobreza extrema o alto riesgo social, ya sea por la ausencia de familiares o porque sus familias de origen no cuentan con las posibilidades necesarias para garantizar sus cuidados.

La resolución publicada en el Boletín Oficial destaca particularmente la tarea destinada a cubrir sus necesidades básicas, afectivas y asistenciales, además de brindarles contención y protección.

Desde el gobierno bonaerense definieron el trabajo de la institución como una labor "profundamente humanitaria y de alto impacto social". También señalaron que su nombre está inspirado en la misión fundacional de ofrecer cobijo y protección, bajo el amparo de la Madre de Dios, a quienes más lo necesitan.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, firmó la resolución que declaró de Interés Provincial la labor del Hogar de María.

El reconocimiento había sido impulsado en el Senado

La declaración provincial tiene como antecedente una iniciativa aprobada por el Senado bonaerense el 26 de noviembre de 2025, que había expresado su beneplácito para que el Poder Ejecutivo reconociera formalmente la labor del Hogar de María.

Posteriormente, distintas áreas de la administración provincial intervinieron en el expediente y avalaron la continuidad del trámite. Entre ellas estuvo la Dirección de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad.

La institución marplatense brinda atención integral y contención a chicos que atraviesan situaciones de abandono, pobreza extrema o alto riesgo social.

Finalmente, el ministro de Desarrollo de la Comunidad resolvió declarar de Interés Provincial la tarea de la institución. La resolución aclara expresamente que la declaración no representa un aporte económico por parte de la Provincia.

El artículo 2 establece que la medida no generará compromiso de gasto alguno para el Estado bonaerense, por lo que se trata de un reconocimiento institucional a la tarea que desarrolla el Hogar de María.