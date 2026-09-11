Advierten por la crisis del turismo y apuntan contra las políticas económicas de Milei

Funcionarios provinciales y municipales expresaron su preocupación por la situación del turismo y plantearon la necesidad de reforzar políticas públicas para el sector, en el marco de una nueva asamblea del Consejo Provincial de Turismo (Coprotur), realizada en La Plata con la participación de representantes de municipios, cámaras empresarias, sindicatos, universidades y colegios profesionales, y en donde fueron retirados los cuestionamientos al gobierno nacional Javier Milei y sus medidas que desincentivan el turismo interior.

Durante el encuentro, el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, sostuvo que el turismo atraviesa "una crisis inédita" desde hace tres años y atribuyó la situación a las políticas económicas implementadas por el gobierno nacional y a la falta de medidas específicas para impulsar la actividad.

El Coprutur tuvo su segunda reunión anual en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata.

El funcionario provincial planteó que el escenario afecta a un sector considerado estratégico para la economía bonaerense y ratificó el compromiso de la Provincia de sostener al turismo como una política de Estado, al tiempo que anticipó la continuidad de medidas destinadas a acompañar a los municipios y a los sectores comerciales y turísticos.

La preocupación también estuvo presente entre los intendentes que participaron de la asamblea. Gustavo Barrera, jefe comunal de Villa Gesell, expuso las dificultades que atraviesan actualmente los hoteles, establecimientos gastronómicos y comercios de su distrito y pidió el acompañamiento de la Provincia para llegar a la próxima temporada en mejores condiciones.

Según se planteó durante la reunión, la situación de Villa Gesell se replica en otros destinos turísticos bonaerenses, donde el menor movimiento económico impacta sobre las actividades vinculadas directa e indirectamente con el turismo. Los representantes municipales coincidieron en la necesidad de encontrar herramientas para sostener al sector frente al escenario actual.

Otro de los puntos abordados fue la promoción turística. El secretario de Turismo, Cultura, Educación y Deportes de Villa Gesell, Emiliano Felice, cuestionó la decisión de la Provincia de no participar de la próxima Feria Internacional de Turismo (FIT) debido a los costos que implica y propuso reemplazar esa inversión por estrategias de promoción alternativas.

General Alvarado también participó de la jornada junto a referentes del sector turístico local y representantes del ámbito académico, empresarial y gremial. Durante el encuentro se abordaron las principales dificultades que atraviesan los destinos bonaerenses en el actual contexto de crisis y se analizaron estrategias para fortalecer la actividad de cara a la próxima temporada. En ese marco, el Banco Provincia anunció que próximamente lanzará beneficios y promociones destinados a impulsar el turismo dentro de la provincia.

Augusto Costa encabezó la nueva asamblea del Consejo Provincial de Turismo en La Plata.

La asamblea se desarrolló en el marco del 4° Congreso Productivo Bonaerense y constituyó la 33ª reunión del COPROTUR, un ámbito institucional que reúne a los municipios de la Provincia junto con distintos actores vinculados a la actividad turística.

De cara a los próximos meses, Costa aseguró que la Provincia continuará trabajando en medidas paliativas para acompañar a los municipios y al sector turístico y comercial, en un escenario marcado por la preocupación de los destinos bonaerenses ante la próxima temporada de verano.