“Me batieron”: le desvalijaron la casa a una abogada cuando estaba de viaje

Una vecina del barrio Stella Maris de Mar del Plata denunció que desconocidos entraron a robar a su vivienda mientras estaba de viaje en Córdoba junto a su pareja, un adulto mayor con problemas cardíacos. La víctima sospecha que los delincuentes tenían información sobre su ausencia.

Mariela contó que se enteró de lo ocurrido a través de una serie de correos electrónicos enviados por la empresa de alarmas Verisure. Según relató, la primera notificación llegó a las 6.15 y advertía que se había cortado la luz. Luego recibió otro aviso, a las 7, que indicaba que alguien había desconectado la alarma con un llavero autorizado.

“Yo no estaba en mi casa. Estaba en Córdoba con mi pareja”, explicó en diálogo con 0223. La mujer cuestionó que la empresa no se comunicó directamente con ella, ya que, según sostuvo, la llamada fue dirigida a uno de los teléfonos de su pareja que él utiliza con poca frecuencia.

Mariela vio los correos cerca de las 11 y trató de comunicarse con la compañía para obtener información. Sin embargo, aseguró que tuvo dificultades para acceder a los datos porque el servicio estaba registrado a nombre de su pareja.

De acuerdo con el relato de la víctima, las cámaras de seguridad registraron a una persona vestida de negro y encapuchada que ingresó a la vivienda y recorrió distintos sectores, entre ellos el living y la planta alta. En las imágenes, según describió, se observa cómo va rompiendo los sensores de la alarma.

Al enterarse de la situación, Mariela se comunicó con una vecina y pidió intervención policial. La mujer sostuvo que los efectivos se acercaron alrededor de las 11.30, aunque no pudieron ingresar porque nadie tenía una llave de la propiedad.

Cuando finalmente regresó a Mar del Plata y entró a su casa de la calle Rivas, entre Alberti y Gascón, encontró los placares y las pertenencias revueltos. Mi pareja no se murió de un paro porque Dios lo protegió", afirmó.

Los ambientes revueltos.

Los sujetos actuaron en las primeras horas del lunes pasado.

Los delincuentes se llevaron un teléfono celular y dinero en efectivo correspondiente a unos ahorros familiares, aunque no precisó la suma.

La vecina también aseguró que las cámaras captaron un automóvil que pasó varias veces por el mismo lugar y que, en otra grabación, se observa a dos personas hablando. Según su interpretación, no habría actuado una sola persona y los movimientos serían compatibles con una acción coordinada.

“Entendemos que alguien nos vendió”

La mujer cree que los responsables sabían que ella y su pareja estaban fuera de la ciudad. Por eso, cuestionó las circunstancias en las que se produjo el robo y apuntó contra la posibilidad de que alguien les hubiera proporcionado información.

“Ellos cortaron la luz, fue todo preparado. Entendemos que alguien nos vendió, fue puramente plata lo que fueron a buscar. Los que entraron sabían que nosotros no estábamos. Alguien nos batió y sabia que no estábamos acá”, afirmó.

Los vecinos acusan que la Policía no patrulla la zona.

Mariela también relacionó el episodio con otros hechos de inseguridad que, según contó, afectaron a su entorno. Mencionó intentos de robo en dos locales que alquila su pareja y un episodio en una agencia de lotería donde habría sonado la alarma, aunque aseguró que en ese caso no se llevaron nada.

La mujer, que es abogada y trabaja también en Córdoba, manifestó preocupación por la seguridad en la zona residencial de Stella Maris. “Es mucha la inseguridad. No veo patrulleros recorriendo. Sinceramente, yo a veces me siento desprotegida de la Policía”, expresó.

Se trata del tercer robo que sufre la mujer en los últimos tres años. “Todas las causas terminaron en nada”, lamentó al finalizar.