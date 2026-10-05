Recuperan el auto y herramientas robadas de la casa de un hombre tras su muerte
Las medidas se hicieron en Mar del Plata y en Balcarce. El matrimonio imputado por hurto calamitoso fue excarcelado tras el pedido de la defensa.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El avance de una investigación en trámite en la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 por la sustracción de un auto, motos y otros bienes de la casa de un hombre en abril de este año dio paso a dos nuevos allanamientos donde secuestraron el rodado, herramientas, celulares y una escopeta sin cañón.
Fue personal de la comisaría primera el que llevó adelante las medidas en las ciudades de Mar del Plata y Balcarce donde secuestraron un Renault Megane que registraba pedido de secuestro activo desde el mes de junio –cuando se formuló la denuncia- por hurto automotor, herramientas, celulares, piezas y motores de aeromodelismo y una escopeta sin cañón, con su numeración suprimida.
“Los procedimientos dan continuidad a los allanamientos realizados el pasado 24 de septiembre, donde habían sido secuestradas cinco motocicletas -dos de ellas sustraídas en el hecho investigado-, celulares, documentación y 32 gramos de marihuana”, informaron autoridades municipales.
En aquella ocasión habían sido aprehendidos un hombre de 50 años y su esposa de 46, quienes dieron una versión exculpatoria ante la fiscal Constanza Mandagarán y quedaron alojados en la Unidad Penal N° 44 y en la Unidad Penal N° 50 de Batán, respectivamente.
Tal como adelantó 0223, la defensa del matrimonio, a cargo de los abogados Cesar Sivo y Romina Merino, solicitó y obtuvo en el Juzgado de Garantías N° 5 la excarcelación ante la falta de antecedentes penales de ambos y por el monto de la pena –excarcelable por el mínimo y el máximo legal- que va de 1 a 6 años de prisión.
El 2 de junio pasado, un hombre denunció en la comisaría primera que su padre había fallecido hace dos meses y que autores desconocidos habían ingresado a la casa, sustraído un auto Renault Megane, dos motos Honda, herramientas y otros elementos de valor, además de cambiar las cerraduras del inmueble.
“El denunciante vive en Bahía Blanca y descubrió la situación cuando llegó a Mar del Plata para acondicionar la casa ubicada en inmediaciones de las calles Bolívar y Olazábal”, confió una de las fuentes consultadas.
A partir de los datos recabados por personal de la comisaría, se pudo identificar a un hombre que trabaja como mecánico y que mantenía un contacto habitual con el hombre que falleció de causas naturales. En la vivienda que ocupa con su mujer en la zona de Bahía Blanca y Bolívar funciona un taller mecánico y allí encontraron algunas de las cinco motos secuestradas.
Esos rodados, de acuerdo a lo informado por autoridades policiales, registraban pedidos de secuestro activo o tenían las numeraciones adulteradas o suprimidas. También hallaron celulares que serán peritados y documentación de interés.
Leé también
Temas
Lo más
leído