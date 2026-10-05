Recuperan el auto y herramientas robadas de la casa de un hombre tras su muerte

La pareja detenida en el caso recibió la excarcelación por falta de antecedentes penales de ambos y por el monto de la pena.

El avance de una investigación en trámite en la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 por la sustracción de un auto, motos y otros bienes de la casa de un hombre en abril de este año dio paso a dos nuevos allanamientos donde secuestraron el rodado, herramientas, celulares y una escopeta sin cañón.

Fue personal de la comisaría primera el que llevó adelante las medidas en las ciudades de Mar del Plata y Balcarce donde secuestraron un Renault Megane que registraba pedido de secuestro activo desde el mes de junio –cuando se formuló la denuncia- por hurto automotor, herramientas, celulares, piezas y motores de aeromodelismo y una escopeta sin cañón, con su numeración suprimida.

“Los procedimientos dan continuidad a los allanamientos realizados el pasado 24 de septiembre, donde habían sido secuestradas cinco motocicletas -dos de ellas sustraídas en el hecho investigado-, celulares, documentación y 32 gramos de marihuana”, informaron autoridades municipales.

Hallaron las herramientas robadas de la vivienda del hombre fallecido.

En aquella ocasión habían sido aprehendidos un hombre de 50 años y su esposa de 46, quienes dieron una versión exculpatoria ante la fiscal Constanza Mandagarán y quedaron alojados en la Unidad Penal N° 44 y en la Unidad Penal N° 50 de Batán, respectivamente.

Tal como adelantó 0223, la defensa del matrimonio, a cargo de los abogados Cesar Sivo y Romina Merino, solicitó y obtuvo en el Juzgado de Garantías N° 5 la excarcelación ante la falta de antecedentes penales de ambos y por el monto de la pena –excarcelable por el mínimo y el máximo legal- que va de 1 a 6 años de prisión.

El 2 de junio pasado, un hombre denunció en la comisaría primera que su padre había fallecido hace dos meses y que autores desconocidos habían ingresado a la casa, sustraído un auto Renault Megane, dos motos Honda, herramientas y otros elementos de valor, además de cambiar las cerraduras del inmueble.

“El denunciante vive en Bahía Blanca y descubrió la situación cuando llegó a Mar del Plata para acondicionar la casa ubicada en inmediaciones de las calles Bolívar y Olazábal”, confió una de las fuentes consultadas.

Se realizaron dos allanamientos este lunes en el marco de la investigación del robo a la propiedad del sujeto fallecido hace dos meses.

A partir de los datos recabados por personal de la comisaría, se pudo identificar a un hombre que trabaja como mecánico y que mantenía un contacto habitual con el hombre que falleció de causas naturales. En la vivienda que ocupa con su mujer en la zona de Bahía Blanca y Bolívar funciona un taller mecánico y allí encontraron algunas de las cinco motos secuestradas.

Esos rodados, de acuerdo a lo informado por autoridades policiales, registraban pedidos de secuestro activo o tenían las numeraciones adulteradas o suprimidas. También hallaron celulares que serán peritados y documentación de interés.