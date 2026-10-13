Viuda fitness: buscan a víctimas de entraderas para reconocer bienes recuperados

La mujer de 28 años cayó acusada de cometer un robo a una vivienda del barrio Lomas de Stella Maris.

A partir de los allanamientos realizados la semana pasada en el marco de una causa en el que detuvieron a una mujer apodada “Viuda fitness” que estaba relacionada con la “Banda de los Peaky Blinders” que realizaban entraderas, la DDI convocó a las personas que hayan sufrido robos con esa modalidad a presentarse para reconocer algunos de los bienes recuperados.

En el marco de la causa a cargo del fiscal Mariano Moyano, se secuestraron equipos tecnológicos, celulares, notebooks, drones, GPS, relojes, alhajas, prendas de vestir, valijas, bolsos, herramientas, elementos deportivos y otros objetos de interés para la investigación.

Los elementos se pueden recuperar en la sede de la DDI, en Tucumán al 2582.

La convocatoria se llevará a cabo entre el lunes 19 y el viernes 23 de octubre entre las 7 y las 17. Las personas que se acerquen serán atendidas por personal del Gabinete de Robos Agravados a Viviendas, a efectos de exhibir los elementos incautados y procurar su reconocimiento.

En virtud de ello, se solicitó a toda persona que haya resultado víctima de un hecho de entradera, escruche o robo en su domicilio, y que pudiera reconocer alguno de los elementos mencionados, que se acerque a la sede de la DDI Mar del Plata, ubicada en Tucumán 2856.

Se pidió a quienes concurran, en caso de contar con ellos, aportar la denuncia, constancia de la exposición realizada o cualquier documentación que permita acreditar la pertenencia de los objetos.

La medida tiene como finalidad establecer el origen de los elementos secuestrados, vincularlos con hechos delictivos aún no esclarecidos y posibilitar su posterior restitución a sus legítimos propietarios, conforme las disposiciones judiciales correspondientes.