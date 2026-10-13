Viuda fitness: buscan a víctimas de entraderas para reconocer bienes recuperados
Serán exhibidas desde el lunes próximo en la sede de la DDI. Hay equipos tecnológicos, celulares, notebooks, drones, GPS, relojes, alhajas, prendas de vestir, valijas, bolsos, herramientas y elementos deportivos.
Por Redacción 0223
PARA 0223
A partir de los allanamientos realizados la semana pasada en el marco de una causa en el que detuvieron a una mujer apodada “Viuda fitness” que estaba relacionada con la “Banda de los Peaky Blinders” que realizaban entraderas, la DDI convocó a las personas que hayan sufrido robos con esa modalidad a presentarse para reconocer algunos de los bienes recuperados.
En el marco de la causa a cargo del fiscal Mariano Moyano, se secuestraron equipos tecnológicos, celulares, notebooks, drones, GPS, relojes, alhajas, prendas de vestir, valijas, bolsos, herramientas, elementos deportivos y otros objetos de interés para la investigación.
La convocatoria se llevará a cabo entre el lunes 19 y el viernes 23 de octubre entre las 7 y las 17. Las personas que se acerquen serán atendidas por personal del Gabinete de Robos Agravados a Viviendas, a efectos de exhibir los elementos incautados y procurar su reconocimiento.
En virtud de ello, se solicitó a toda persona que haya resultado víctima de un hecho de entradera, escruche o robo en su domicilio, y que pudiera reconocer alguno de los elementos mencionados, que se acerque a la sede de la DDI Mar del Plata, ubicada en Tucumán 2856.
Se pidió a quienes concurran, en caso de contar con ellos, aportar la denuncia, constancia de la exposición realizada o cualquier documentación que permita acreditar la pertenencia de los objetos.
La medida tiene como finalidad establecer el origen de los elementos secuestrados, vincularlos con hechos delictivos aún no esclarecidos y posibilitar su posterior restitución a sus legítimos propietarios, conforme las disposiciones judiciales correspondientes.
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