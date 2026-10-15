Quilmes arrancó la Liga Argentina con un golpazo: perdió por un punto ante River

Pese a la reacción en el último cuarto, el equipo de Sebastián Saborido cayó en el debut de la Liga Argentina ante el Millonario.

Quilmes tuvo un estreno amargo en la Liga Argentina de Básquetbol. En el comienzo de la temporada 2026/27, el conjunto marplatense cayó por 79-78 ante River Plate y no pudo coronar con una victoria la fiesta que se había preparado para el debut. El Tricolor luchó hasta el final, pero pagó caro sus dificultades ofensivas y terminó con las manos vacías por una diferencia mínima.

El inicio mostró a dos equipos imprecisos, con dificultades para encontrar fluidez en ataque y más firmes en defensa que en la construcción de sus ofensivas. La principal diferencia estuvo en el lanzamiento exterior: River convirtió cinco de sus 19 intentos de tres puntos durante la primera mitad, mientras que Quilmes no pudo anotar ninguno de sus 11 lanzamientos desde esa distancia. Además, las nueve pérdidas del Cervecero en los primeros 20 minutos complicaron su búsqueda de ritmo.

Pese a sus problemas para generar juego, el equipo marplatense encontró argumentos para mantenerse en partido. La defensa fue uno de sus principales respaldos, incluso cuando recurrió a la marca zonal, mientras que Rafael Alberto Rodrigues se destacó en la lucha por los rebotes. En ataque, Augusto Alonso aportó soluciones y terminó la primera mitad con 10 puntos, en un regreso a la cancha que representó una de las mejores noticias para el conjunto local.

Durante el tercer cuarto, Quilmes consiguió algunos pasajes de mayor claridad. Alonso continuó liderando la ofensiva, Bryce Beamer ganó protagonismo y el equipo encontró mejores caminos para atacar. Sin embargo, le faltó continuidad para trasladar esa mejoría al marcador. Del otro lado, Agustín Pantano fue importante para River por su capacidad anotadora y su lectura de juego, mientras que el peruano Venegas y Juan Cruz Conte Grand aprovecharon los espacios generados por sus compañeros.

La paridad se mantuvo durante buena parte del último cuarto, hasta que River encontró una ráfaga ofensiva que le permitió escaparse 71-66 con dos triples consecutivos. La diferencia llegó a ser de ocho puntos, con el marcador 74-66 y poco más de tres minutos por jugar. Quilmes respondió con carácter, empujado por Rafinha y un buen pasaje de Beamer, y volvió a meterse en la pelea por la victoria.

El cierre quedó abierto hasta los últimos instantes, pero el Cervecero no consiguió completar la remontada y terminó sufriendo una derrota por apenas un punto. Venegas fue una de las grandes figuras de la noche, con 21 puntos, seis asistencias y cuatro recuperaciones, en un River que encontró respuestas en los momentos decisivos. Para Quilmes, el debut dejó el sabor amargo del resultado, aunque también varios aspectos para corregir de cara a los próximos compromisos de una temporada que recién comienza.

El próximo partido para el elenco marplatense será el domingo ante Central Entrerriano antes de viajar rumbo a Junín y a Pico para disputar la primera gira de la temporada de la Liga Argentina.

Síntesis:

Quilmes 78: A. Alonso 21, F. Elías 4, B. Beamer 16, V. Duvanced 9 y R.A. Rodrigues 8 (FI). M. Alonso 9, P. Alderete 11, S. Aman 0, M. Dominé 0, L. Luna 0. DT: Sebastián Saborido.

Estadio: Nuevo José Martínez.



Árbitros: Raúl Lorenzo y Emanuel Sánchez.



Mrcador: 14-15, 35-35 y 57-55.

Fotos: Prensa Quilmes