Quilmes contra las cuerdas: Lanús lo pasó por arriba y la serie está 0-2

El equipo de Javier Bianchelli no pudo ante el "Granate" y se vuelve a Mar del Plata 0-2 abajo en la serie.

Quilmes volvió a sufrir ante Lanús y quedó al borde de la eliminación en los octavos de final de la Liga Argentina de Básquet. El equipo marplatense perdió el segundo juego por 92-74 en el “Antonio Rotili” y ahora deberá revertir la historia como local, sin margen de error, en el “José Martínez”.

El desarrollo del partido dejó en evidencia uno de los principales problemas del conjunto de Javier Bianchelli: la defensa. Lanús encontró demasiadas facilidades para anotar, con un arranque demoledor de Joaquín Nóblega, que marcó el ritmo desde el inicio. Si bien Quilmes tuvo respuestas ofensivas a través de sus referentes, nunca logró incomodar de manera sostenida al rival.

La gran figura de la noche para el “cervecero” fue Joaquín Ríos, ex jugador del “granate”, quien firmó un doble-doble con 23 puntos y 13 rebotes, además de sumar 4 recuperos. También aportaron “Juane” De La Fuente con 19 unidades y Pablo Alderete con 14, siendo este último clave en el primer tiempo para mantener a su equipo en partido.

Tras un primer cuarto parejo que terminó 29-24, el segundo parcial marcó el quiebre. El Cervecero tuvo enormes dificultades para convertir —apenas 6 puntos en varios minutos— y Lanús aprovechó para escaparse en el marcador. La aparición de Roquez Johnson fue determinante para estirar la diferencia y cerrar la primera mitad arriba por 51-39.

En el tercer cuarto, los marplatenses reaccionaron con un parcial 10-2 que los puso nuevamente en juego, pero la falta de consistencia ofensiva y los errores no forzados terminaron por diluir la remontada. Lanús volvió a tomar el control con un juego físico y efectivo, manteniendo una ventaja sólida que llevó al último período con el marcador 72-57.

El cierre fue todo del local. Quilmes no logró sostener la intensidad, sufrió la salida por faltas de Alderete y vio cómo su rival liquidaba el partido con contundencia. Ahora, la serie se trasladará a Mar del Plata, donde el “cervecero” deberá ganar el lunes y el miércoles para forzar un quinto juego. Ya no hay margen: o reacciona en casa, o la temporada llegará a su fin.

Síntesis: Ríos 23, De La Fuente 19, Alderete 14, Nally 7, Costa 7, Moore 2, De Miguel 2.