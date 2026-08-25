Quilmes puso primera: comenzó la pretemporada y ya piensa en la nueva Liga Argentina

Quilmes ya puso primera pensando en una nueva temporada de la Liga Argentina de Básquet. El plantel del Cervecero comenzó oficialmente este lunes la pretemporada, con los primeros trabajos de preparación bajo las órdenes del entrenador Sebastián Saborido y su cuerpo técnico. La jornada marcó el inicio formal de un camino que tendrá como objetivo llegar de la mejor manera al comienzo de la competencia nacional.

Los entrenamientos se desarrollaron en dos escenarios habituales para el básquet quilmeño: el estadio José Martínez y el gimnasio del club. Allí, los jugadores comenzaron a realizar las primeras tareas físicas y técnicas de una preparación que será fundamental para encontrar ritmo, afianzar conceptos y comenzar a construir la identidad que el equipo buscará mostrar durante la temporada 2026-2027.

De cara a la temporada 2026-2027, Sebastián Saborido contará con un plantel que combina experiencia, juventud y nuevas incorporaciones. Entre los nombres confirmados aparecen Bryce Beamer, Valentín Duvanced, el escolta Federico Elías, los hermanos Manuel y Augusto Alonso y la renovación de Pablo Alderete, mientras que también tendrán su lugar los juveniles Matías Dominé, Leonel Luna y Santiago Amán, quienes buscarán sumar minutos y continuar con su crecimiento dentro de la estructura profesional del Cervecero. A este grupo se sumarán próximamente las dos fichas extranjeras que todavía restan incorporarse para completar la plantilla.

Matías Domine en acción durante el primer día de pretemporada

Una de las particularidades del inicio de la pretemporada es que prácticamente todo el plantel ya se encuentra en Mar del Plata y trabaja con normalidad junto al cuerpo técnico. Las únicas ausencias corresponden a las dos fichas extranjeras, que todavía no se incorporaron y tienen previsto llegar próximamente para completar el grupo.

Con el comienzo de los entrenamientos, Saborido y sus colaboradores tendrán por delante varias semanas para ajustar diferentes aspectos del equipo antes del inicio oficial de la Liga Argentina. El objetivo será aprovechar cada jornada para que los jugadores incorporen las ideas del entrenador y lleguen en las mejores condiciones al estreno en una competencia que exige regularidad y una importante preparación física.

El inicio de la actividad también significa el regreso del movimiento al José Martínez, escenario histórico del básquet quilmeño y uno de los puntos centrales de la temporada que se viene. Mientras el plantel avanza con su preparación, desde la institución también trabajan en la organización de todo lo relacionado con la cobertura periodística de los partidos y entrenamientos.

En ese sentido, el Club Atlético Quilmes informó que próximamente comunicará el sistema y la modalidad para los medios que quieran acercarse presencialmente al José Martínez para realizar notas, entrevistas o coberturas con los jugadores y el cuerpo técnico. De esta manera, el Cervecero comenzó oficialmente una nueva etapa con la mira puesta en la temporada 2026-2027 de la Liga Argentina y con la ilusión de volver a ser protagonista a nivel nacional.