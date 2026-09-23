Unión rompió el mercado de la Liga Argentina: Juane De La Fuente será una de las figuras de Juan Aquino

El escolta marplatense dejó Quilmes después de dos temporadas y continuará su carrera en la segunda categoría del básquet argentino con la camiseta de Unión.

Juan Esteban “Juane” De La Fuente tiene nuevo club y seguirá jugando cerca de casa. El escolta marplatense de 26 años fue confirmado como incorporación de Unión de Mar del Plata para la temporada 2026/27 de la Liga Argentina, por lo que afrontará una nueva etapa en la competencia y, además, cruzará de vereda después de dos temporadas defendiendo los colores de Quilmes.

La llegada del jugador ya se venía gestando desde hacía algunos días. Unión había realizado sondeos por De La Fuente mientras el basquetbolista esperaba una posibilidad para continuar su carrera en Brasil o en otros equipos argentinos, pero esa alternativa finalmente no se concretó. Así, el marplatense se transformó en una de las principales incorporaciones del equipo dirigido por Juan Aquino.

Juane cruza de vereda y por primera vez en su carrera jugará en otro club de Mar del plata que no es Quilmes

De La Fuente viene de completar una buena temporada con Quilmes, club en el que se formó y al que había regresado en 2024 después de sus pasos por Olímpico de La Banda y Union Neuchâtel de Suiza. En su última campaña con el “Tricolor” disputó 35 partidos, con promedios de 15,4 puntos, 3,8 rebotes y 2,3 asistencias en 27,9 minutos, números que explican el interés de Unión para sumarlo a su plantel.

De La Fuente será una de las figuras de Juan Aquino en esta próxima Liga Argentina

Con sus 1,96 metros, además, el nuevo refuerzo le ofrece a Aquino diferentes alternativas dentro de la estructura del equipo. Puede desempeñarse como escolta o alero y también aportar minutos como ala-pivote, una versatilidad que le permitirá al entrenador disponer de distintas variantes para armar el perímetro y diagramar las rotaciones.

La historia de De La Fuente con el básquet en Quilmes. Su debut se dio cuando él tenía apenas 15 años y rápidamente se convirtió en uno de los proyectos destacados de su generación. Con el “Cervecero” tuvo participación tanto en Liga Nacional como en Liga Argentina, antes de ser transferido a Olímpico en 2020. Luego llegó su experiencia internacional en Suiza y, en 2024, el regreso a su ciudad para volver a vestir la camiseta quilmeña.

De La Fuente sumó sus primeros minutos como profesional con apenas 15 años

A nivel internacional, el hijo de Esteban también cuenta con antecedentes importantes. De La Fuente integró los seleccionados juveniles argentinos y fue campeón en básquet 3x3 en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.

Con su llegada, Unión suma una pieza de jerarquía para afrontar su cuarta temporada consecutiva en la Liga Argentina. El “Celeste”, que confirmó su continuidad en la competencia después de semanas de incertidumbre, ya había anunciado a Patricio Piñero, Eric Kibi y Joaquín Cabrera, además de las renovaciones de Thiago Flossi, Guillermo Navarro y Juan Ignacio Varas, entre otros. Así, De La Fuente cambia de vereda, se queda en casa y se prepara para ponerse por primera vez la camiseta de Unión.

Cabe recordar que el equipo dirigido por Juan Aquino tendrá su debut en la Liga Argentina de Básquet 2026/27 ante River Plate el próximo 17 de octubre en el José Martínez. Y luego hará lo propio frente a Central Entrerriano el 20 de octubre.