Estudiantes dejó vivo a Flamengo y ahora tendrá que dar el golpe en el Maracaná

El Pincha igualó 0-0 en La Plata por la ida de las semifinales y dejó abierta la serie. Fue superior en las situaciones de peligro, pero le faltó precisión para sacar ventaja antes de la revancha en Brasil.

Estudiantes de La Plata empató 0-0 frente a Flamengo este jueves en el Estadio UNO, por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2026, y deberá definir su clasificación a la final en el mítico Maracaná. El equipo del Cacique Medina hizo méritos para quedarse con la victoria ante su gente, pero no consiguió romper el cero y ahora tendrá que buscar un resultado importante en territorio brasileño.

El Pincha tuvo las ocasiones más claras de la noche y logró incomodar a Agustín Rossi, aunque falló en la definición durante los momentos decisivos. Del otro lado, Flamengo mostró muy poco en ataque y prácticamente no inquietó a Fernando Muslera, que tuvo una noche con escaso trabajo. La igualdad dejó sensaciones encontradas para el conjunto platense, que sostuvo el orden defensivo, pero no pudo aprovechar su superioridad en las llegadas.

El local avisó desde temprano con un remate rasante de Baltasar Rodríguez que Rossi controló en dos tiempos. Más tarde, Guido Carrillo tuvo una oportunidad de cabeza, mientras que Tiago Palacios estuvo cerca de abrir el marcador con un disparo dentro del área que Leo Pereira rechazó sobre la línea. En el complemento, Eros Mancuso y Santiago Núñez también generaron peligro, aunque ninguna de las oportunidades terminó en gol.

Uno de los momentos más discutidos del encuentro llegó durante el segundo tiempo, cuando Lucas Paquetá protagonizó una fuerte infracción sobre Piovi. El árbitro paraguayo Juan Gabriel Benítez le mostró solamente la tarjeta amarilla, una decisión que despertó las protestas de los futbolistas locales y del público en La Plata, que reclamó la expulsión del jugador brasileño.

Con el correr de los minutos, Estudiantes insistió en busca de una ventaja que le permitiera viajar con mayor tranquilidad a Río de Janeiro. Santiago Núñez volvió a tener una chance con un remate potente que fue bloqueado por un defensor, mientras que Edwuin Cetré contó con una posibilidad sobre el cierre tras un pase de Joaquín Correa, pero tampoco pudo concretar. El Pincha terminó con la sensación de haber dejado escapar una oportunidad importante ante un rival que ofreció poco en ataque.

La clasificación se definirá el próximo jueves en el Maracaná, donde Estudiantes necesitará ganar para avanzar directamente a la final. Un nuevo empate llevaría la serie a los penales, mientras que Flamengo intentará aprovechar la localía para quedarse con el boleto decisivo. El ganador se enfrentará en la final al vencedor de la otra semifinal entre Palmeiras y Fluminense, en busca de la gloria continental.