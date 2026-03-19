Se sorteó la fase de grupos de la Copa Libertadores: qué rivales le tocaron a los equipos argentinos

Los equipos argentinos ya conocen a sus rivales para la fase de grupos del torneo que arrancará la segunda semana de abril.

La Copa Libertadores ya conoce como será la fase de grupos y los equipos argentinos ya comienzan a planificar el resto de su semestre de aquí hasta días antes del Mundial cuando finalice la primera parte del torneo.

Los equipos argentinos que forman parte de este certamen continental son: Boca Juniors (que integró el Bombo 1); Lanús y Estudiantes (que integraron el Bombo 2); Rosario Central (que integró el Bombo 3); Platense y Independiente Rivadavia de Mendoza (que integraron el Bombo 4).

De esta manera quedaron los grupos:

Grupo A:

Flamengo

Estudiantes de La Plata

Cusco

Indendiente Medellín

Grupo B:

Nacional de Uruguay

Universitario de Perú

Coquimbo Unido

Deportes Tolima

Grupo C:

Fluminense

Bolivar

Deportivo La Guaira

Indendiente Rivadavia

Grupo D:

Boca Juniors

Cruzeiro

Universida Católica

Barcelona de Ecuador

Grupo E:

Peñarol

Corinthians

Santa Fe

Platense

Grupo F:

Palmeiras

Cerro Porteño

Junior

Sporting Cristal

Grupo G:

Liga de Quito

Lanús

Always Ready

Mirassol

Grupo H:

Independiente del Valle

Libertad de Paraguay

Rosario Central

Universidad Central

La Copa Libertadores comenzará la semana del 7 al 9 de abril y tendrá la última fecha de la fase de grupos del 26 al 28 de mayo cuando se definan los dos clasificados a octavos de final. Cabe recordar que el tercero de cada grupo baja a la Copa Sudamericana y se enfrentará ante el segundo de la fase de grupos de dicho torneo.