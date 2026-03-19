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Copa Libertadores 2026

Se sorteó la fase de grupos de la Copa Libertadores: qué rivales le tocaron a los equipos argentinos

Los equipos argentinos ya conocen a sus rivales para la fase de grupos del torneo que arrancará la segunda semana de abril.

Los equipos argentinos ya conocen a sus rivales para la fase de grupos del torneo que arrancará la segunda semana de abril.

19 de Marzo de 2026 21:24

Por Redacción 0223

PARA 0223

La Copa Libertadores ya conoce como será la fase de grupos y los equipos argentinos ya comienzan a planificar el resto de su semestre de aquí hasta días antes del Mundial cuando finalice la primera parte del torneo.

Los equipos argentinos que forman parte de este certamen continental son: Boca Juniors (que integró el Bombo 1); Lanús y Estudiantes (que integraron el Bombo 2); Rosario Central (que integró el Bombo 3); PlatenseIndependiente Rivadavia de Mendoza (que integraron el Bombo 4).

De esta manera quedaron los grupos: 

Grupo A:

  • Flamengo
  • Estudiantes de La Plata
  • Cusco
  • Indendiente Medellín

Grupo B:

  • Nacional de Uruguay
  • Universitario de Perú
  • Coquimbo Unido
  • Deportes Tolima

Grupo C: 

  • Fluminense
  • Bolivar
  • Deportivo La Guaira
  • Indendiente Rivadavia

Grupo D: 

  • Boca Juniors
  • Cruzeiro
  • Universida Católica
  • Barcelona de Ecuador

Grupo E:

  • Peñarol
  • Corinthians
  • Santa Fe
  • Platense

Grupo F:

  • Palmeiras
  • Cerro Porteño
  • Junior
  • Sporting Cristal

Grupo G:

  • Liga de Quito
  • Lanús
  • Always Ready
  • Mirassol

Grupo H:

  • Independiente del Valle
  • Libertad de Paraguay
  • Rosario Central
  • Universidad Central

La Copa Libertadores comenzará la semana del 7 al 9 de abril y tendrá la última fecha de la fase de grupos del 26 al 28 de mayo cuando se definan los dos clasificados a octavos de final. Cabe recordar que el tercero de cada grupo baja a la Copa Sudamericana y se enfrentará ante el segundo de la fase de grupos de dicho torneo.

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