Se sorteó la fase de grupos de la Copa Libertadores: qué rivales le tocaron a los equipos argentinos
Los equipos argentinos ya conocen a sus rivales para la fase de grupos del torneo que arrancará la segunda semana de abril.
Por Redacción 0223
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La Copa Libertadores ya conoce como será la fase de grupos y los equipos argentinos ya comienzan a planificar el resto de su semestre de aquí hasta días antes del Mundial cuando finalice la primera parte del torneo.
Los equipos argentinos que forman parte de este certamen continental son: Boca Juniors (que integró el Bombo 1); Lanús y Estudiantes (que integraron el Bombo 2); Rosario Central (que integró el Bombo 3); Platense y Independiente Rivadavia de Mendoza (que integraron el Bombo 4).
De esta manera quedaron los grupos:
Grupo A:
- Flamengo
- Estudiantes de La Plata
- Cusco
- Indendiente Medellín
Grupo B:
- Nacional de Uruguay
- Universitario de Perú
- Coquimbo Unido
- Deportes Tolima
Grupo C:
- Fluminense
- Bolivar
- Deportivo La Guaira
- Indendiente Rivadavia
Grupo D:
- Boca Juniors
- Cruzeiro
- Universida Católica
- Barcelona de Ecuador
Grupo E:
- Peñarol
- Corinthians
- Santa Fe
- Platense
Grupo F:
- Palmeiras
- Cerro Porteño
- Junior
- Sporting Cristal
Grupo G:
- Liga de Quito
- Lanús
- Always Ready
- Mirassol
Grupo H:
- Independiente del Valle
- Libertad de Paraguay
- Rosario Central
- Universidad Central
La Copa Libertadores comenzará la semana del 7 al 9 de abril y tendrá la última fecha de la fase de grupos del 26 al 28 de mayo cuando se definan los dos clasificados a octavos de final. Cabe recordar que el tercero de cada grupo baja a la Copa Sudamericana y se enfrentará ante el segundo de la fase de grupos de dicho torneo.
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