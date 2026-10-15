Qué le pasó al Chapu Nocioni: el accidente en el río Paraná que terminó con dos heridos

El exintegrante de la Generación Dorada viajaba en una embarcación privada que chocó contra una lancha de Prefectura en Corrientes. Dos efectivos resultaron heridos.

Andrés “Chapu” Nocioni, una de las grandes figuras de la historia del básquet argentino, quedó involucrado en un accidente náutico ocurrido el martes por la tarde-noche en el río Paraná. El exjugador viajaba en una embarcación privada que protagonizó un choque con una lancha de la Prefectura Naval Argentina, a la altura de la Isla Gato, frente a la localidad correntina de Itatí.

El episodio dejó a dos efectivos de Prefectura heridos. De acuerdo con la información difundida por medios locales, en la embarcación particular viajaban tres hombres, entre ellos el exbasquetbolista, reconocido por su trayectoria internacional y por haber sido una pieza fundamental de la Generación Dorada.

La lancha de Prefectura fue embestida por una embarcación privada marca North Carolina, matrícula REY042160. El accidente se produjo en aguas del Paraná y motivó la intervención de los equipos de emergencia para asistir a las personas involucradas.

Tras el choque, todos los ocupantes fueron trasladados al hospital local para recibir atención médica. Dos efectivos de la fuerza de seguridad sufrieron heridas y debieron ser asistidos, mientras que los tres hombres que viajaban en la embarcación privada presentaron lesiones leves, según los datos difundidos sobre el episodio.

Uno de los datos destacados del procedimiento fue el resultado de los controles de alcoholemia realizados por la Policía de Corrientes: todos dieron 0,00 de alcohol en sangre. El resultado indicó que no se detectó alcohol en las pruebas realizadas, aunque no determina por sí solo las causas del accidente.