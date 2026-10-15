La Scaloneta vuelve al interior: la Selección Argentina confirmó dónde y contra quién jugará en noviembre

El equipo de Lionel Scaloni ya tiene definidos los dos amistosos que disputará en la Fecha FIFA de noviembre.

La Selección Argentina ya tiene su calendario confirmado para la fecha FIFA de noviembre. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se enfrentará a Costa Rica el próximo 17 de noviembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en lo que será el segundo compromiso de una doble jornada de amistosos que tendrá al campeón del mundo en dos escenarios emblemáticos del país.

El anuncio completa la programación del combinado nacional para la próxima ventana internacional, en la que también se medirá con Uruguay. El clásico rioplatense se disputará el 13 de noviembre en La Bombonera, por lo que la Albiceleste tendrá dos encuentros consecutivos en territorio argentino para cerrar su actividad de ese período.

El primer desafío será ante Uruguay, el 13 de noviembre, en el estadio de Boca Juniors. El encuentro frente al conjunto charrúa promete una prueba exigente para el equipo de Scaloni, que tendrá la oportunidad de medirse con uno de sus clásicos rivales y evaluar alternativas de cara a los próximos compromisos internacionales.

Cuatro días después, el 17 de noviembre, llegará el turno de Costa Rica en el Mario Alberto Kempes. El estadio cordobés volverá a recibir al seleccionado argentino, que buscará aprovechar el respaldo del público del interior del país en una jornada que marcará el cierre de esta doble fecha FIFA.

Con los dos rivales y las sedes confirmados, la expectativa comenzará a centrarse en la lista de convocados que presentará Scaloni y en los futbolistas que tendrán la oportunidad de sumar minutos. Como ocurre en cada convocatoria, también habrá atención sobre la situación física de los jugadores y las posibles variantes que el entrenador pueda probar durante ambos encuentros ya que en lo que va del año le dió la posibilidad a unos cuantos jugadores de debutar con el seleccionado.